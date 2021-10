Ternana a Cremona: «Complicata. Lo è meno se corriamo»

Partenza anticipata per il nuovo mini ritiro a Coverciano e niente conferenza stampa in presenza per Cristiano Lucarelli in vista di Cremonese-Ternana. Le Fere sono in un buon momento e in terra lombarda, al cospetto della terza forza del campionato di serie B, cercheranno di conquistare il quarto risultato utile di fila: niente da fare per Ilias Koutsoupias, indisponibile per il match dello ‘Zini’. Il talento greco non è tra i 25 convocati del tecnico livornese. Il calcio d’inizio è fissato per le 14.

Gli acciacchi

Out anche – ma non è una novità in questo caso – Salim Diakite e Capanni. C’è da vedersela contro il gruppo di Fabio Pecchia che, dopo la figuraccia casalinga con il Perugia, non ha certo intenzione di cadere ancora tra le mura amiche. La Ternana tuttavia è in crescita sul piano fisico e di amalgama: «La situazione della squadra – le parole di Lucarelli alla vigilia – va valutata, siamo usciti con qualche acciacco e crampi di troppo dopo la Spal. Valuteremo le condizioni generali e metteremo la squadra che dà più garanzie». Direzione di gara affidata a Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Niente copia e incolla

Tra i lombardi ci sono l’ex Sernicola (notevole minutaggio, oltre 500 minuti finora), Okoli, Castagnetti, Baéz, Daniel Ciofani, l’ex Perugia Buonaiuto, Bianchetti, Di Carmine e Crescenzi. La qualità tecnica e fisica alla Cremonese non manca in definitiva: «Incontreremo una squadra forte. Se stiamo bene e corriamo può diventare meno complicata», avvisa Lucarelli. «Si riparte con un po’ di serenità in più, ma comunque da zero. Non ci portiamo nulla dietro dopo la Spal, sono match diversi e contro rivali con caratteristiche diverse. Non si può fare il copia e incolla». Nei padroni di casa out il portiere Carnesecchi e Strizzolo.

I convocati delle Fere

Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Boben, Capuano, Celli, Defendi, Ghiringhelli, Kontek, Martella, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Furlan, Palumbo, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Donnarumma, Falletti, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari