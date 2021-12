Fere a Frosinone senza mezzo centrocampo. Tanti tifosi al seguito

Buon momento di forma, trasferta relativamente vicina e posizione di classifica che non dispiace. La Ternana torna in campo sabato pomeriggio a Frosinone e, così come accaduto nell’ultimo precedente del 24 ottobre 2017, saranno oltre 750 i tifosi al seguito delle Fere in terra ciociara: ancora niente conferenza stampa pre match per Cristiano Lucarelli, alle prese con l’assenza di Proietti. oltre alle indisponibilità di capitan Defendi – negativizzato dalla positività al Covid – e Palumbo. Sarebbe stata dura con l’organico al completo, figuriamoci ora. Calcio d’inizio alle 14.

Rebus centrocampo. Dubbio Falletti



Nel primo pomeriggio le Fere hanno svolto la seduta di rifinitura, quindi la partenza per il Lazio. C’è una sorpresa negativa: nell’elenco dei 24 convocati, al di là dei giocatori già citati, non figura Agazzi ed è un discreto problema considerando che il trainer toscano avrà a disposizione per la mediana solo Koutsoupias, Mazza, Paghera e Salzano. Non il massimo. C’è invece Falletti, seppur in dubbio a causa del colpo al costato subito nel corso della sofferta vittoria di misura sul Crotone.

Il Frosinone: un solo ko in campionato



I laziali sono i menu battuti in campionato – in compagnia del Lecce – con appena un ko all’attivo, quello interno con il Cittadella in avvio di ottobre. Per il resto 5 vittorie e 9 pareggi con appena tredici gol al passivo. Sarà tosta. Fabio Grosso può contare su calciatori del calibro di Casasola, Zampano, Garritano, Maiello, Gori, Ciano e il capocannoniere Charpentier. Indisponibile Rohdén. Come reso noto dagli stessi tifosi, la curva nord rossoverde giungerà a Frosinone in treno, come ai vecchi tempi. Direzione di gara affidata a Francesco Cosso di Reggio Calabria.