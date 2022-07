Ternana al lavoro a Cascia. Per Corrado c’è un quadriennale

Secondo ufficializzazione – il giocatore è in gruppo dal giorno del raduno – in casa Ternana. Dopo Francesco Di Tacchio il club di via della Bardesca ha chiuso formalmente l’operazione legata al terzino sinistro Niccolò Corrado, proveniente a titolo definitivo dall’Inter: il calciatore originario di Firenze ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con diritto di riacquisto a favore del club nerazzurro. L’ormai ex Feralpisalò ha collezionato in totale settanta gettoni in serie C con le casacche dei lombardi, Arezzo e Palermo. Da segnalare alcune presenze con le nazionali giovanili under 19, 18 e 17.

