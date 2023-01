Ternana al lavoro tra rumors di mercato e prove di difesa a tre

di Gianni Giardinieri

Epifania di lavoro per i rossoverdi di mister Andreazzoli, chiamati ad una doppia seduta di allenamento. Test atletici in mattinata e seduta pomeridiana (dalle 15) caratterizzata da una prima parte di esercizi mirati al potenziamento della forza e dell’esplosività (per tutti la ‘slitta’ – verrebbe da dire in pieno stile natalizio – cioè una serie di allunghi in progressione con il trascinamento di una zavorra) e una seconda parte di carattere tattico, con Aurelio Andreazzoli che all’interno del ‘Liberati’ ha provato anche la difesa a tre, con Sørensen centrale, Diakité ‘braccetto’ di destra e Mantovani ‘braccetto’ di sinistra. In mezzo Di Tacchio e Palumbo, con esterni di centrocampo Defendi e Corrado. Per la verità, più un lavoro per allenare l’uscita veloce sul trequartista (oggi provato ancora Coulibaly) che un vero e proprio test, ma di certo una soluzione che potrebbe tornare comoda al mister di Massa. Lavoro differenziato per Donnarumma mentre purtroppo c’è da segnalare l’assenza di Ghiringhelli causa Covid.

I rumors di mercato

E proprio Andreazzoli, insieme al direttore sportivo Luca Leone (presente venerdì all’antistadio), sta lavorando alle prime operazioni di mercato, nella finestra invernale di gennaio. Nella giornata di giovedì è stato ufficializzato il passaggio (prestito temporaneo fino al 30 giugno 2023) di Alessandro Celli al Südtirol, ma altri dovranno essere i movimenti, in entrata e in uscita. Sfoltire la rosa sarà una priorità e probabilmente lasceranno la Ternana i giocatori che meno sono stati impiegati nella prima parte della stagione: Spalluto, Rovaglia, Mazzarani, Capanni e Raul Moro sono in lista di partenza. Tra i giocatori di maggiore esperienza e presenze in rossoverde potrebbe essere ceduto anche Proietti insieme al suo compagno di reparto Paghera. Tra le cessioni più ‘pesanti’ potrebbero esserci quelle di Pettinari, fortemente cercato dal Modena e qualche tempo fa anche dal Perugia, e Antonio Palumbo. L’eventuale cessione del 26enne napoletano sancirebbe un profondo rinnovamento della rosa e al momento appare come una soluzione plausibile ma ancora tutta da definire. Richieste anche per Francesco ‘Ciccio’ Di Tacchio, corteggiato (di nuovo) dal Perugia, ma al momento la sua partenza appare lontana, anche perché privarsi probabilmente del miglior mediano della serie B potrebbe rivelarsi un errore fatale. Sul fronte entrate è di venerdì l’interesse (riportato dal sito tuttomercatoweb) per l’argentino Taborda, trequartista di proprietà del Boca Juniors. Su di lui anche Brescia e Bari. Sempre vive le piste legate all’arrivo di Castagnetti e Radu dalla Cremonese, con il primo però autore di un’ottima prova nella gara contro la Juventus di due giorni fa e presumibilmente intenzionato a giocarsi le sue chances in serie A, seppure al momento il suo impiego sia stato piuttosto modesto. Insomma un mercato, quello di ‘riparazione’, che per il 2023 sembrerebbe potersi configurare come molto più ampio e profondo di quelli a cui ci ha abituato la gestione Bandecchi, notoriamente restìa in passato a stravolgere la rosa a gennaio. I risultati deludenti delle ultime partite e l’arrivo del nuovo allenatore potrebbero però portare, in tal senso, ad un’inversione di rotta. Con sullo sfondo la figura, che ancora sembra aleggiare, di Walter Sabatini.