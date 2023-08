Ternana: alla presentazione delle maglie Capozucca parla di mercato

di G.G.

Presentate le maglie della stagione 23/24 per la società di via della bardesca. Appuntamento importante per il presidente Guida, che ha incontrato, insieme alle massime autorità cittadine, stampa e sponsor per la presentazione delle divise di gioco. «Devo ripagare il presidente, portando a casa risultati nel rispetto delle direttive che mi ha dato Nicola Guida». Parole e verbo del direttore sportivo Stefano Capozucca, che ha colto l’occasione per fare il punto sul mercato delle Fere.

Il pacchetto difensivo e il mercato

Cominciamo dalla difesa: Antony Iannarilli sarà il portiere titolare della prossima stagione, affiancato dal nuovo arrivo Gabriel Brazão. In difesa, Marco Capuano ha rifiutato l’offerta dell’Avellino (proposto un triennale) mentre per i due ‘gioielli della casata’, vale a dire Corrado e Diakitè, vanno fatte considerazioni separate. Il primo quasi certamente resterà in rossoverde: il diritto di ‘recompra’ dell`Inter esclude di fatto l’inserimento di altre squadre. Su Diakitè invece la Ternana è aperta alla valutazione delle offerte che dovessero arrivare, ma la base di partenza fissata dal sodalizio rossoverde è di 3 milioni di euro. Interamente cash. Da escludere la partenza a cifre sensibilmente inferiori.

Trattative e cessioni

Confermati gli arrivi di Favasuli e Lucchesi dalla Fiorentina. Sempre dai viola è praticamente conclusa la trattativa per l`attaccante Di Stefano. La notizia del giorno è invece la ricerca di una prima punta di spessore. A detta di Capozucca si sta trattando un giovane calciatore di una importantissima squadra di A attualmente in tournè negli USA. Confermato in avanti anche Falletti, che a fine mercato si siederà al tavolo del DS per un eventuale rinnovo (ha il contratto in scadenza nel giugno prossimo). A centrocampo, oltre a Labojko, si sta lavorando per portare altri due calciatori. Ancora sul fronte cessioni da segnalare che a tutti i calciatori con scadenza di contratto 2024 (ad eccezione di Falletti) è stata comunicata la volontà della Ternana di non procedere ad alcun rinnovo, dando quindi agli stessi la possibilità, fin da questa finestra di mercato, di trovare una nuova sistemazione