Ternana, svelate le maglie 2023-2024: «Bella emozione»

Sono state svelate sabato mattina le maglie della Ternana 2023-2024 per il campionato di serie B. L’appuntamento all’hotel Garden alla presenza del neo presidente Nicola Guida, del direttore sportivo Stefano Capozucca, delle istituzioni territoriali – il prefetto Giovanni Bruno, il questore Bruno Failla, il comandante provinciale dell’Arma Davide Milano e il numero uno provinciale dei vigili del fuoco Paolo Nicolucci – e dell’assessore allo sport Marco Schenardi. A dare delucidazioni tecniche sulle casacche ci ha pensato, come di consueto, il responsabile commerciale Macron Gianluca Serpetta. Le foto sono di Gianni Giardinieri. La terza maglia sarà presentata dopo la metà di agosto, come annunciato nel corso della conferenza stampa. Nel video in fondo parlano Guida e Capozucca.

PARLANO NICOLA GUIDA E STEFANO CAPOZUCCA – VIDEO

