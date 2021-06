‘Fino alla fine’, novità musicale Ternana. Si attendono i rinforzi

Nuova produzione musicale legata al mondo Ternana dopo la cover di ‘Serie A’ realizzata da un gruppo di giovani musicisti per rendere omaggio ai ragazzi di Cristiano Lucarelli. Questa volta è stato creato un nuovo inno grazie alla collaborazione tra Fabrizio Tacconelli (testo, musica e arrangiamenti) e Andrea Guerini (voce e cori). Si chiama ‘Fino alla fine’ e l’obiettivo è presentarlo alla riapertura dell’anno scolastico – alla Benedetto Brin – con la presenza del sindaco Latini e del presidente Bandecchi: «Non un semplice inno, ma una colonna sonora delle generazioni ternane», spiega l’ideatore. C’è anche altro e coinvolge l’istituto tecnico, economico e professionale ‘Casagrande-Cesi’: «Nello stesso giorno, alla scuola ragioneria – sport – nel quale programma è stato inserito Tifo Passione, c’è ‘la curva entra in classe’ con vecchi e nuovi rappresentanti del tifo e con Radio Fere». L’attenzione tuttavia è sul mercato.

Si attendono gli acquisti

Per ora via della Bardesca si è assicurata l’esterno difensivo Ghiringhelli e ha chiuso l’operazione riscatto per Antonio Palumbo dalla Sampdoria. Per il resto proseguono le valutazioni – in maggior misura – per portieri, difensore e attaccanti: i nomi in auge sono quelli di Simone Colombi del Parma, Alberto Paleari del Genoa, Vincenzo Fiorillo del Pescara, Alessandro Micai della Salernitana, Enrico Del Prato dell’Atalanta, l’ex Biagio Meccariello del Lecce, Filippo Scaglia dl Monza e Frederik Sørensen del Pescara, come riporta La Gazzetta dello sport. Per l’attacco il nome under nel mirino è sempre quello dell’ex Perugia Christian Capone. La società rossoverde cerca di sfruttare i buoni rapporti con gli abruzzesi e il club lombardo. Nel contempo Emanuele Suagher – ci sono diversi ‘over’ da cedere per il discorso liste – ripartirà dalla Feralpisalò.