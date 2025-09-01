di Gianni Giardinieri

A meno di dodici ore dalla chiusura del calciomercato, il direttore sportivo della Ternana Carlo Mammarella, a Milano da venerdì 29 agosto, piazza due discreti colpi per rinforzare una rosa apparsa assai carente in fase offensiva.

Edgaras Dubickas (classe 1998), centravanti, avrebbe già firmato il contratto con le Fere nella serata di domenica. Di proprietà del Pisa (contratto con scadenza 2026), l’attaccante lituano ha giocato nella passata stagione prima nella Feralpisalò in serie C (22 presenze, 5 gol e 1 assist) e poi, dopo il passaggio a gennaio alla Juve Stabia in serie B, ha collezionato 5 presenze e 1 assist.

Al fotofinish invece la trattativa per portare in rossoverde Mert Durmush (2005), trequartista bulgaro messosi in evidenza lo scorso anno con il Sestri Levante, società con la quale ha disputato 30 gare mettendo a segno 4 gol e 3 assist. Mentre Dubickas è un centravanti ‘vecchio stile’, Durmush è adattabile ad ogni zolla del fronte offensivo.

Simone Leonardi, altro attaccante di cui vi abbiamo detto, domenica era al ‘Liberati’ per assistere al match contro l’Ascoli e dovrebbe essere tesserato nella giornata di lunedì.

Sul fronte uscite, in lista di sbarco Maestrelli e Martella. Il primo in direzione Cosenza, il secondo verso Pescara. Cosenza potrebbe essere la destinazione anche di Alexis Ferrante, anche se il centravanti rossoverde, proprio nelle ultimissime ore, avrebbe più di un dubbio sulla scelta da fare. Dovesse andare in porto la doppia cessione ai calabresi, potrebbe arrivare alla corte di mister Liverani un altro cavallo di ritorno: il difensore Christian Dalle Mura, accompagnato magari da un altro ex, Biagio Meccariello. Ancora poche ore e finalmente il tecnico rossoverde saprà su chi contare da qui fino a gennaio. Sperando, durante questo periodo, di poter giocare, perché le scadenze economiche in capo alla società di via della Bardesca appaiono al momento come i 14 ‘ottomila’ sparsi per il mondo. Montagne da scalare tra mille difficoltà.