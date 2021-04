Ternana, Bandecchi: «Resto per tre anni»

Patron e presidente della Ternana per i prossimi tre anni. Stefano Bandecchi aveva parlato di riflessione sul suo impegno al vertice della società rossoverde dopo aver conquistato la promozione in serie B e a distanza di un paio di settimane toglie ogni dubbio in merito: «Resto, ma devo ragionare bene sul progetto sportivo».

BANDECCHI ED I DUBBI SULLA PERMANENZA

CITTADINANZA ONORARIA BANDECCHI, OK BIPARTISAN

PROGETTO STADIO, SLITTA ANCORA CONFRONTO IN CONSIGLIO

La decisione

L’imprenditore livornese ne ha parlato in un’intervista concessa a Lorenzo Pulcioni de Il Messaggero: «Resterò patron e presidente della Ternana per il prossimo triennio, i ternani mi dovranno sopportare ancora. Avvieremo nuovi progetti che coinvolgeranno la scuola e lo sport; è impensabile che ci siano famiglie con difficoltà a garantire ai propri figli l’accesso all’istruzione o alla pratica sportiva. Dobbiamo togliere i giovani dalla strada e dalla droga. Discuterò anche con gli imprenditori locali, perchè Terni va rimessa in riga». Nel contempo è stato riattivato l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria: appuntamento pomeridiano in conferenza dei capigruppo e, dovesse filare tutto liscio, in consiglio comunale nelle prossime settimane. Del tema se ne era parlato l’ultima volta lo scorso 9 novembre in commissione consiliare, quando fu il presidente del Centro coordinamento Ternana clubs – il proponente – Luciano Nevi a spingere di nuovo per chiudere l’iter.