Ternana a 24 ore dalla B. Ma Bandecchi parla di possibile addio

Il rossoverde in città aumenta e di pari passo la voglia di festa dei tifosi. L’apice dello straordinario ‘viaggio’ è dietro l’angolo e per la Ternana scattano le ultime 24 ore – basta anche un punto – di attesa prima di poter finalmente esultare per la riconquista di quella serie B persa in malomodo nel 2018: una vigilia senza le parole di Cristiano Lucarelli che, per l’occasione, ha lasciato spazio al direttore sportivo Luca Leone. Nel contempo ci pensa Stefano Bandecchi ad aggiungere pepe al contesto generale con una delle sue uscite mediatiche random: «Non volevo l’ora di finire questo campionato perché può essere che poi o abbandoni il mondo del calcio». Piazza perplessa.

IL VIMINALE TIENE D’OCCHIO TERNANA-AVELLINO

Il traguardo e la preparazione

Lucarelli «è rinchiuso nel carro armato» dice sorridendo il ds abruzzese e allora è lui ad esporsi a poche ore dal confronto con gli irpini di Braglia: «C’è un bello stato d’animo – ha esordito – perché viviamo nel mondo del calcio e lavoriamo per questo tipo di sfide. Un match di cartello che può determinare un’annata, è la partita decisiva: sabato è un’opportunità per la squadra, la società e la città. La stiamo preparando al meglio». Massima concentrazione in casa Fere per chiudere i conti subito e diventare così il primo team professionistico italiano 2020-2021 a centrare il traguardo promozione: «Vedo negli occhi dei ragazzi la voglia di completare il lavoro nel migliore dei modi, la società non gli ha mai fatto mancare nulla. Talvolta alle 19 sono ancora in palestra, è motivo di soddisfazione per me: si è sviluppata una cultura del lavoro straordinaria e per me è già una vittoria da dirigente. Ci rende orgogliosi». Il calcio d’inizio è fissato per le 15.

PROMOZIONE IN ‘ZONA ROSSA’: NIENTE FESTA

Covid e tensione

Tra i tanti aspetti di rilievo ed i vari record c’è anche quello legato ai 0 casi – a livello di prima squadra – di coronavirus registrati. Si è parlato anche di questo: «Non abbiamo mai avuto la sensazione di un rilassamento o cedimento. Devo fare i complimenti allo staff tecnico ed ai calciatori, hanno lavorato in modo maniacale su tutti gli aspetti in un’annata unica: nei miei 30 anni di calcio non ho mai affrontato una pandemia ed il primo avversario era il Covid-19. I protocolli della Figc noi li abbiamo irrigiditi ancora di più. Inoltre non abbiamo mai avuto un’espulsione». Focus sul campo: «C’è la giusta tensione. Diciamo che abbiamo fatto le cose di sempre in settimana ed i ragazzi si sono allenati allo stesso modo sapendo che domani è il match. Una finale che tutti sognano di giocare». Dirigerà l’incontro Andrea Colombo della sezione di Como.

NUOVO STADIO E CONSIGLIO COMUNALE, LA POLEMICA NON MANCA

L’elogio ed il futuro di Lucarelli

Leone spende un pensiero anche per il presidente Bandecchi: «Il merito più grande è il suo, ha capito la strada che dovevamo prendere. Quando è arrivato il mister ci siamo scelti a livello professionale e umano: c’era la stessa voglia, ambizione e rabbia per raggiungere un risultato importante e creare una mentalità. Lucarelli ha fatto un lavoro straordinario che va completato, l’ho rinchiuso nel carro armato. Il contratto? Non c’è nemmeno – il trainer toscano ha firmato un biennale nell’estate 2020 – da discuterne e penso che ci sia la volontà di proseguire insieme. Lui penso che abbia in testa solo la Ternana». Elogio per Piero Braglia, allenatore dei biancoverdi secondi in classifica: «Uno dei migliori della categoria. Ha vinto diversi campionati e incontrare le sue squadre è sempre difficile. C’è bisogno della miglior Ternana». Defendi e compagni vogliono ulteriori record per impreziosire una stagione che resterà nella storia.

L’alchimia e il ricordo di Cesena

Leone fallì un calcio di rigore nello spareggio promozione di Cesena contro il Chieti l’11 giugno 1989. A distanza di tre decenni il destino porta in dote un evento diverso per il direttore sportivo di via della Bardesca: «Tutto il gruppo di lavoro è stato straordinario. Bandecchi è stato lungimirante, ci ha dato fiducia sul fatto di poter operare nella massima serenità e la società ha investito tanto. Cesena? A 19 anni piansi per un penalty sbagliato contro la Ternana e ora vedremo come finirà. Ci penso e mi viene da ridere, sembra un copione scritto», il commento del dirigente. Inevitabile pensiero al futuro: «Abbiamo la fortuna di avere una società forte dove l’obiettivo non è vendere, ma migliorare, è ciò che ci siamo sempre detti. Ci siederemo ad un tavolino con Bandecchi e Lucarelli per capire fin dove possiamo arrivare. Questa è la nostra filosofia lavorativa». La supercoppa di serie C – le Fere saranno opposte alle vincitrici dei raggruppamenti A e B – si giocherà. Parola di Leone. Nel contempo l’imprenditore livornese ha concesso un’interessante intervista a Sport Channel, tv di Avellino. Il contenuto è quantomeno destabilizzante.

Bandecchi, il futuro ed i soldi: «Può essere che lasci»

Bandecchi non è nuovo a dichiarazioni ‘bomba’, magari anche in momenti poco opportuni. Ma questo è: «Non volevo l’ora di finire questo campionato – ha commentato Sport Channel – perché può essere che poi o abbandoni il mondo del calcio. Il motivo? Porta molti soldi e secondo me deve cambiare la propria mentalità. Uno sport ‘drogato’ di soldi che devono arrivare chissà da dove: se arrivano dal mondo del lavoro vengono visti come ‘rubati’ agli operai’». Riflessione in vista. E non è un pesce d’aprile. Magari semplicemente un tentativo di ‘pressione’ per la vicenda stadio. In linea di massima si poteva tranquillamente evitare.

LE PAROLE DI BANDECCHI SUL FUTURO (SPORT CHANNEL)