Ternana Canottaggio scatenata a Sabaudia: otto medaglie d’oro

Una Ternana Canottaggio scatenata nel weekend a Sabaudia in occasione delle sfide in terra laziale con a capo il tecnico Fabio Infimo. Buon viatico in vista dei campionati italiani di Varese.

Otto ori, cinque argenti e un bronzo sono le medaglie al collo dei rossoverdi dopo la trasferta di Sabaudia. La squadra composta da: Angeletti Alessandro Federico e Sara, Armeni Sarah, Cherubini Chiara, De Angelis Ludovica, Fedeli David, Graziani Elia, Lucchetti Alessandro e Francesco, Natalini Lucrezia, Onofri Alice, Ratini Silvi Giorgia, Renzi Sebastiano, Savoncelli Quintini Giulia e Teofoli Maria Ginevra ha conquistato numerose vittorie.