Per il terzo anno tornano gli allenamenti all’aperto di In Fitness Terni. E le novità non mancano. «Negli anni precedenti – spiega l’ organizzatore – lavorando sempre con small group, ovvero piccoli gruppi di massimo 10 persone, ho potuto esaminare con cura le richieste ma soprattutto le reali necessità delle persone. Quest’anno, oltre alla consueta camminata, rigorosamente a ritmo di ottima musica fra parchi e percorsi ternani, ci saranno i seguenti corsi: walking & tone (allenamenti a corpo libero con protocolli specifici come contrasto alla cellulite, riduzione ritenzione idrica e total body), tabata (allenamento breve ma molto intenso, dove si migliora la resistenza aerobica ed anaerobica), pilates, yoga e altri ancora».

I parchi di Terni scelti per svolgere le attività sono la Passeggiata e l’area verde di viale Trento, mentre i percorsi sono quelli che costeggiano le rive del fiume Nera ed altri punti. «A ciascun partecipante verranno consegnate delle cuffie, sanificate dopo ogni utilizzo, dove l’istruttore comunica i comandi ma soprattutto le correzioni». Leonardo, ideatore del progetto, è un istruttore certificato Walking Program e Cross Cardio che mette in atto tutti i protocolli indoor nell’outdoor. «Tutte le attività avranno rigorosamente un riscaldamento di almeno dieci minuti – chiarisce -, ma soprattutto un defaticamento con stretching. Ogni allenamento durerà circa un’ora in media e sarà rigorosamente vietato andare via senza aver fatto stretching». Per info è possibile seguire i canali Fb/Instagram di In Fitness Terni oppure contattare il numero 339.5956767.

In Fitness organizza inoltre eventi fitness sia pubblici che privati nelle location più belle del territorio ternano. Tra queste, Gole del Nera, Greenway del Nera, San Gemini e da quest’anno anche Carsulae. I prossimi appuntamenti sono: 25 aprile – Walking Gole del Nera (Stifone, Narni); 4 maggio – Circle Mobility by Zumba (Carsulae); 8 giugno – Pilates (Casulae). Ogni evento è organizzato con un massimo di 35/40 persone. Inoltre quest’anno In Fitness donerà una parte del ricavato degli eventi all’associazione Il Collare D’Oro, una realtà no-profit che si occupa di preparare ed educare i cani per l’assistenza a persone con determinate patologie. In Fitness è sempre alla ricerca «di nuovi istruttori che sposino il progetto outdoor e credono in quello che fanno».

