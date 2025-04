Dalla Ternana – che ha rinunciato, come noto – all’Euro Sport Club del presidente Alessio Rossi. Il pattinodromo ‘Pioli’ parte con una nuova gestione.

IL BANDO PER LA GESTIONE TRIENNALE

La Provincia ha affidato la gestione attraverso il bando pubblico e martedì c’è stata la consegna delle chiavi da parte del vicepresidente dell’ente Francesco Maria Ferranti. «Il bando prevede l’affidamento – ricorda palazzo Bazzani – per tre anni e la possibilità, grazie alle modifiche del regolamento federale nella parte riguardante le dimensioni degli impianti, di organizzare manifestazioni di carattere nazionale e internazionale».

ESTATE 2024, LA TERNANA CHIEDE IL RECESSO E LO OTTIENE

«Con la consegna facciamo ripartire un’attività sportiva importante che va ad aggiungersi a tutte le altre per le quali il sostegno della Provincia, per quanto di competenza, non è mai mancato», le parole di Ferranti. Nuova vita iniziata.