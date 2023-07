Ternana: c’è il closing. Nicola Guida è il nuovo presidente

di Gianni Giardinieri

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì la lunghissima trattativa che ha portato al passaggio di proprietà della Ternana Calcio. Nicola Guida, attraverso Pharmaguida, è il nuovo proprietario della società di via della Bardesca. Termina dunque l’esperienza in rossoverde di Stefano Bandecchi. Un grande in bocca al lupo al neo presidente Guida: i suoi successi con le Fere saranno anche i nostri.

La nota uffuciale

Di seguito la nota ufficiale diramata nella prima serata di lunedì dalla Ternana Calcio. «Inizia l’era del dottor Nicola Guida, nuovo proprietario e presidente della Ternana Calcio. Questo pomeriggio (luendì, ndR) in uno studio notarile romano è avvenuto l’ultimo atto del passaggio dalla proprietà Unicusano ad una holding di proprietà di Pharmaguida». «Sono molto felice – sono le prime parole di Nicola Guida da proprietario e presidente delle Fere -. Mi preme anzitutto ringraziare la precedente proprietà, ed in particolar modo il sindaco Stefano Bandecchi, anche per aver lasciato una società sana e senza debiti. Da domani inizierà ufficialmente il mio lavoro. Nelle prossime ore sarò a Terni per la composizione del consiglio di amministrazione e, ovviamente, per lavorare alla parte sportiva. Sono consapevole – prosegue il presidente Guida – che siamo un po’ in ritardo, ma sono anche certo che recupereremo il tempo perduto. Saluto con affetto i nostri tifosi ai quali chiedo il massimo sostegno, noi ce la metteremo tutta».