di Gianni Giardinieri

Una giornata intensissima quella vissuta lunedì dal direttore sportivo della Ternana Carlo Mammarella. Sì perché alle ore 20 del 1° settembre si è chiusa – «un circo» la definizione di mister Fabio Liverani – la sessione estiva del calciomercato. Ben sei i calciatori ufficializzati lunedì in entrata. Il primo è l’attaccante Simone Leonardi, già presente in tribuna domenica al ‘Liberati’ per assistere a Ternana-Ascoli. Leonardi arriva in prestito secco, per un anno, dal Catania.

In tarda serata le ufficializzazioni di Edgaras Dubickas e Mert Durmush, entrambi dal Pisa. Per il centravanti lituano trasferimento a titolo definitivo con contratto biennale (scadenza 2027). Per il trequartista bulgaro, che può giocare anche come attaccante esterno, contratto annuale con trasferimento in prestito secco.

Colpo a centrocampo, con l’arrivo di Marco Garetto (24 anni) dal Rimini, prossimo avversario delle Fere. Il possente centrale (190 cm) arriva a titolo definitivo con contratto triennale (scadenza 2028). Il direttore sportivo Mammarella è da tempo un estimatore di Garetto ma la trattativa è decollata solo nelle ultime ore.

Anche la trattativa per portare in rossoverde il portiere Francesco D’Alterio ha trovato l’ufficializzazione nella giornata di lunedì, a pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni. D’Alterio si lega alle Fere con contratto biennale ed arriva a Terni, dal Crotone, a titolo definitivo. Infine, anche in questo caso con il bollino dell’ufficialità, ritorno in rossoverde per Biagio Meccariello. Per lui trasferimento a titolo definitivo e contratto annuale.

Sul fronte uscite la giornata conclusiva ha visto concretizzarsi la risoluzione contrattuale per l’attaccante Pietro Rovaglia, mentre domenica il difensore Marco Bellavigna è stato ceduto al Siena (serie D) in prestito annuale. Restano in rossoverde Maestrelli, Martella e Ferrante. Per quest’ultimo , come anticipato in mattinata, un ripensamento in ordine alla scelta di ‘cambiare aria’.