Inizia una nuova fase per la Ternana Calcio, nel segno del progetto stadio-clinica. E nel segno di due donne: Claudia Rizzo, nuova presidente, e Tiziana Pucci, amministratore unico. Di seguito la nota con cui via della Bardesca, nella prima serata di lunedì 15 settembre, ha annunciato il cambio di proprietà.

«L’assemblea dei soci, tenutasi oggi (lunedì 15 settembre, ndR) a Roma presso lo studio del notaio Anderlini, ha sancito il passaggio del club rossoverde dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo. Il subentro della famiglia Rizzo in tempi così rapidi – precisa la Ternana Calcio – si è reso necessario per consentire al club il rispetto delle scadenze federali che avrebbero comportato ulteriori punti di penalizzazione a scapito del campionato in corso e del rispetto degli adempimenti nei confronti dei calciatori e dipendenti della società».

«Nel corso della stessa assemblea – prosegue la nota -, sono state definite le nuove cariche sociali, segnando un momento storico per il club. Per la prima volta la Ternana Calcio Srl avrà una presidente donna, Claudia Rizzo. Imprenditrice giovane e determinata, Claudia Rizzo guiderà la Ternana Calcio con una visione moderna, radicata nei valori dello sport e con un forte impegno verso il territorio. La sua nomina segna l’inizio di una fase di rinnovamento e di rilancio, nella quale il contributo della famiglia Rizzo sarà centrale per costruire un progetto ambizioso, solido e sostenibile».

«Sono onorata di assumere la presidenza di una società con una storia tanto prestigiosa come la Ternana Calcio proprio nell’anno del suo centenario – afferma la presidente Rizzo nel comunicato -. Il nostro obiettivo è costruire un progetto solido, moderno e trasparente, che metta al centro le persone e i valori dello sport. Lavoreremo con determinazione per riportare entusiasmo e orgoglio in tutta la tifoseria rossoverde». «Al suo fianco – prosegue la nota – in qualità di amministratore unico è stata nominata Tiziana Pucci che supporterà la governance societaria nella gestione operativa».

«Sempre nella giornata odierna – si legge ancora -, la Ternana Calcio Srl è divenuta proprietaria del 100% di Stadium Spa, società strategica per lo sviluppo delle infrastrutture del club. L’assemblea degli azionisti di quest’ultima ha nominato quale nuovo amministratore unico Roberto Somasca, confermando l’impegno della nuova proprietà nella realizzazione del nuovo stadio, infrastruttura strategica per il club e per la città di Terni».

«La società – conclude il comunicato – intende inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco di Terni Stefano Bandecchi per la costante disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti del futuro del club e del suo ruolo nella città. Il dialogo istituzionale e il sostegno delle amministrazioni locali sono elementi centrali per il rafforzamento del progetto Ternana. Un ringraziamento particolare – infine – anche a Massimo Ferrero per l’importante ruolo di mediazione in questo delicato passaggio societario e che avrà un ruolo centrale per lo sviluppo del club».

l’analisi di Gianni Giardinieri

Habemus Papam, dunque: la Ternana Calcio ha una nuova proprietà, il Gruppo Villa Claudia di Gian Luigi Rizzo. Nome di cui vi avevamo già dato conto in tempi che iniziavano, allora, a farsi sospetti. Scorrendo il comunicato stampa emesso lunedì sera dalla società di via della Bardesca emerge però, proprio in tal senso, una prima ‘singolarità’. Non si parla infatti della cessione al gruppo GVC (Gruppo Villa Claudia), bensì alla ‘famiglia Rizzo’, quasi a sottolineare che la nuova proprietà è da ricondurre al nucleo familiare del dottor Gian Luigi Rizzo. Passaggio rimarcato anche alla riga successiva e alla nomina, a presidente della società, di Claudia Rizzo, sua figlia. Occorreranno le dovute verifiche ma sembrerebbe quasi configurarsi uno scenario in cui la famiglia Rizzo avrebbe acquisito le Fere con le proprie risorse personali.

Altro passaggio che riteniamo utile evidenziare è la nomina di Tiziana Pucci ad amministratore unico della Ternana Calcio. Il nome non è nuovo: è la segretaria/consulente storica di Massimo Ferrero, alias ‘Viperetta’, ed insieme al vulcanico imprenditore romano ha già avuto ruoli di responsabilità nella Sampdoria, proprio nel periodo in cui Ferrero ne aveva il pieno comando. E difatti il passaggio finale del comunicato ha premura di precisare che quest’ultimo avrà un «ruolo centrale per lo sviluppo del club». Proprio come avevamo anticipato oltre un mese e mezzo fa. Il collegamento è scontato: Ferrero, con ogni probabilità, sarà l’amministratore di fatto della Ternana.

Per quanto attiene invece a ‘Stadium Spa’, la società di scopo demandata alla realizzazione del nuovo stadio, la famiglia Rizzo ha nominato amministratore unico Roberto Somasca. Nessun accenno, almeno per il momento, in ordine alla ‘restituzione’ alla Ternana Calcio, e dunque alla famiglia Rizzo, dei diritti edificatori e relativo progetto della clinica, che la precedente gestione dei fratelli D’Alessandro aveva scorporato in data 1° marzo 2025, con una cessione di ramo d’azienda alla Ternana Women di Stefano Bandecchi. A quanto risulta si dovrebbe essere concretizzato anche questo passaggio, con Gian Luigi Rizzo e famiglia di fatto titolari di tutto il progetto ‘stadio-clinica’, oltre che naturalmente della Ternana. Cosa positiva per le sorti della società che torna ad avere patrimonializzazione, in quanto ad essa riconducibili due assets non da poco.

