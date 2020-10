Ternana, 1.000 ticket: prezzi, indicazioni e accorgimenti

L’incontro con il Gos – Gruppo operativo sicurezza, c’è anche il questore Roberto Massucci – alle 9.30 per delinare le ultime linee guida e il via libera ufficiale della Regione. Sono gli ultimi due passaggi previsti per giovedì mattina propedeutici all’apertura – il discorso vale anche per Gubbio e Perugia – della vendita dei 1.000 biglietti a disposizione dei tifosi di fede Ternana: la sfida di sabato pomeriggio con il Potenza sarà la prima con presenza di pubblico al ‘Liberati’ dal 2-2 con il Bisceglie di inizio marzo. Servirà fare attenzione onde evitare il rischio ‘revoca’ da palazzo Donini.

GUBBIO, PERUGIA E TERNANA PRONTE AD ACCOGLIERE I TIFOSI: ECCO COME

Le disposizioni e il distanziamento

Né bandiere né striscioni innanzitutto. «Per le sciarpe – ha spiegato giovedì sera il vicepresidente Paolo Tagliavento, ‘interrogato’ sul tema dal presidente del Centro coordinamento Ternana Clubs Luciano Nevi durante l’appuntamento con il Bar dello sport – c’è da capire bene ancora. I ticket saranno venduti già con i quattro posti di distanziamento – ci sarà anche se si verrà con familiari e figli – previsti, ci sarà una X dove non è possibile sedersi. C’è una cosa fondamentale: la Regione ci ha più volte sensibilizzato sul fatto che i supporter seguano le disposizioni. Se qualcosa non quadra dal punto di vista dei protocolli non ci daranno più questa tipologia di opportunità, la revocherebbero. All’ora di pranzo di giovedì scatterà la vendita: i tifosi dovranno venire allo stadio con autocertificazione, mascherina e biglietto. Abbiamo quattro tornelli e non ci dovranno essere assembramenti». In definitiva meglio non arrivare in extremis.

IL DPCM FIRMATO IL 13 OTTOBRE: PARZIALE APERTURA STADI ANCHE IN C

I posti: niente curve. Prezzi

C’è chi da tempo si è già espresso in merito: vivere il calcio così non piace a tutti e dunque molti preferiscono attendere che si torni alla normalità – sarà complicato a stretto giro visto l’incremento di casi – prima di rientrare al ‘Liberati’. «Con 4.000-5.000 posti – ha aggiunto Tagliavento in merito al criterio di assegnazione – avremmo dato la possibilità a chi veniva più frequentamente di avere una prelazione. I 1.000 biglietti sono talmenti pochi che non c’è differenza, hanno tutti gli stessi diritti». Per quel che che concerne i distinti B ci saranno 108 posti per la tribuna centrale (20 euro intero, 15 ridotto e 4 kids), 260 per il parterre e 145 al terzo anello (in questo caso 15 euro interi, 10 ridotti e 4 kids); ai distinti A 265 per il parterre e 150 all’anello superiore. Saranno distribuiti online e nelle ricevitorie autorizzate. Infine un accenno allo studio di fattibilità per il progetto stadio: «I tecnici lo stanno finendo in questi giorni, a fine ottobre lo presenteremo all’organo competente. Poi c’è un termine – non meno di 60 giorni – per avere le prime risposte».

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL PROGETTO STADIO

Diakité infortunato

Passando al campo, di certo il tecnico Cristiano Lucarelli non potrà contare su Modibo Diakité per la sfida con i lucani di Mario Somma: per l’esperto centrale rossoverde c’è infatti – come reso noto dalla società – la «lesione di secondo grado al muscolo semitendinoso».