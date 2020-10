Perugia, Ternana e Gubbio pronte ad accogliere i tifosi

Gubbio-Cesena, Perugia-Fermana e Ternana-Potenza. Sono le prime gare delle formazione umbre che, salvo sorprese, vedranno l’apertura dello stadio per un numero limitato di tifosi: nulla di ufficiale al momento da parte dei club, ma i primi passi – c’è già chi si era mosso per un’eventuale semaforo verde già dalla scorsa settimana – già sono stati avanzati. Il nuovo Dpcm ha dato la spinta decisiva per la svolta.

IL NUOVO DPCM: VIA LIBERA ANCHE IN SERIE C PER I TIFOSI

Il via libera: 15% capienza, il tetto massimo è 1.000



Nel provvedimento firmato dal premier Giuseppe Conte e dal ministero della Salute Roberto Speranza viene infatti specificato che per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – «è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi». Nel caso del Gubbio si parla di circa 700-750 persone (conteggiando il 15%), 1.000 per le altre umbre.

30 SETTEMBRE, L’APPELLO DELLE TRE UMBRE: «FATECI APRIRE GLI STADI»

Come si entra



Tutto ciò solo «negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Le regioni – viene sottolineato – e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti». Gli allenamenti restano a porte chiuse.

L’organizzazione rossoverde

Per quel che concerne il club di via della Bardesca – come comunicato dal vicepresidente Paolo Tagliavento al Centro di coordinamento Ternana clubs – ci saranno circa 300 posti a disposizione in curva Est-Viciani, altrettanti in curva Nord ed i restanti per i distinti B: servirà un’autocertificazione – come accade per i giornalisti – per assistere al match. I biglietti saranno messi in vendita dopo un’ispezione del Gos (Gruppo operativo sicurezza).