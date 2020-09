Ternana, progetto stadio: Bandecchi lancia i primi dettagli

Un video, qualche immagine ed un messaggio: li ha lanciati via Instagram nella tarda mattinata di mercoledì Stefano Bandecchi in relazione al progetto per il nuovo stadio – con tanto di clinica privata, come più volte ha ribadito nei mesi scorsi – della Ternana. «Entro un mese sarà finito lo studio di fattibilità. Ci credo, potrebbe essere un grande sviluppo per la città: è la prima volta che si costruirebbe uno stadio che si baserebbe su oltre 300 posti di lavoro effettivi. Ringrazio il sindaco Latini e l’assessore regionale Melasecche, ci stanno lavorando anche loro», ha specificato. Ad occuparsene – sono coinvolti anche nella realizzazione del palaTerni – gli studi Sintagma e Baldi Margheriti Associati.

