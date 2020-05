Addio ad Aldo Nardin, portiere Ternana in A

Uno dei migliori portieri della storia della Ternana Calcio per 113 presenze ufficiali complessive tra il 1973 e il 1976. Con tanto di promozione nella massima serie con Enzo Riccomini a guidare le Fere e, non a caso, protagonista in una delle due stagioni in serie A: si è spento a 72 anni Aldo Nardin dopo una lunga malattia. A comunicarlo è uno dei figli, Tommaso: «Stavi poco bene da tempo ma hai lottato come sempre, fino all’ultimo, dimostrando ancora una volta tutta la tua forza, un ulteriore insegnamento che hai voluto dare a me e a tutta la famiglia. Ti porterò sempre nel cuore per tutto quello che mi hai dato e mi darai. Ciao Babbo. Quello che lui voleva non sono fiori ma donazioni al Calcit per chi volesse può andare su questa pagina. Vi ringraziamo tutti un abbraccio da tutta la famiglia Nardin. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata», il messaggio d’addio. Nardin, originario di Gorizia, in seguito giocò con Lecce, Lazio e Foggia, chiudendo la carriera nel 1983 difendendo la porta del Civitavecchia, club con il quale riuscì anche a segnare un gol direttamente da un calcio di rinvio. Un uomo ed un campione mai dimenticato dal mondo rossoverde: un curioso episodio che lo riguarda fa riferimento ad un Ternana-Atalanta nel quale fu espulso nel secondo tempo e, non essendo prevista la sostituzione del portiere, sostituito da Giovanni Masiello.

