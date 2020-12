Fere, sereno Natale: Bari stecca a Palermo, si riparte dal +6

La Ternana è ferma – si sarebbe dovuta disputare la gara con il Trapani – e il Bari non ne approfitta per accorciare il gap, ottenendo solo un pareggio in Sicilia al cospetto del Palermo. I rossoverdi riprenderanno così a giocare nel 2021 con un vantaggio di sei punti sul Bari, l’unica avversaria – battuta a domicilio 1-3 nella sfida di andata – che sembra essere in grado di creare grattacapi al gruppo di Cristiano Lucarelli: nel contempo ci si gode la leadership da imbattuti nel girone C e un Natale più che sereno a livello sportivo nonostante il «mini incidente» di percorso con la Turris.

LUCARELLI-TOTTI, CONTATTO E PRANZO AD ORVIETO

Si riprende il 28. Fortino Liberati nel 2020

Defendi e compagni riprenderanno ad allenarsi lunedì 28 dicembre in vista del primo impegno del nuovo anno, in programma il 10 gennaio al ‘Liberati’ contro il Monopoli. Decisamente un buon 2020 nel fortino amico per i rossoverdi nel confronto con gli anni precedenti: la Ternana è stata battuta tra le mura amiche – in coppa Italia con l’Albinoleffe, incontro debutto del tecnico livornese – solo in una circostanza su diciassette gare di campionato, contro la Virtus Francavilla a febbraio. Per il resto otto vittorie, quasi tutte con Lucarelli in panchina, e altrettanti pareggi. Una delle tanti ragioni che possono far sperare in un’ottima ripartenza del gruppo. E le altre? Tutte appaiate al 3° posto a quota 27. Significa che i rossoverdi hanno un maxi ‘break’ di vantaggio di quattro match su Catanzaro, Catania, Avellino e Teramo.

«MERCATO? LEONE NON VA NEMMENO A MILANO»

Imbattibilità, Lucarelli ha a tiro Viciani

La Ternana ha già stabilito il nuovo record societario per vittorie consecutive (11), superando quello dei ragazzi di Oreste Cioni nella stagione 1953-1954. Non appare così utopico pensare che la squadra possa raggiungerne e, magari, superarne un altro: riguarda la striscia di imbattibilità in gare ufficiali. Considerando anche la coppa Italia, il record appartiene alla formazione (tra il novembre 1997 e l’aprile 1998) di Luigi Delneri con 23 sfide senza sconfitte (39 se si conteggiano solo i match di campionato): al momento il gruppo di Lucarelli è a quota 16 e con un risultato positivo sarebbe eguagliata la sequenza – in quella circostanza fu promozione in B – dell’annata 1967-1968 con l’indimenticato Corrado Viciani allenatore. Poi rimarrebbero da battere i numeri legati ai team di Colombari-Rossetti (1942), Meregalli (1983-1984) e Acori-Ammoniaci (1994).