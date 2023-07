Ternana, Di Tacchio è un nuovo giocatore del Südtirol. Continua l’esodo rossoverde

di G.G.

Ve ne avevamo dato conto qualche giorno fa. Adesso è ufficiale: Francesco ‘Ciccio’ Di Tacchio, il forte centrocampista centrale approdato alla Ternana appena un anno fa, è da oggi un nuovo giocatore del Südtirol. Per lui prestito fino al termine della prossima stagione con diritto di riscatto per la società allenata da mister Bisoli. Dopo l’addio di Anthony Partipilo (per lui contratto quadriennale al Parma di mister Pecchia) tocca ora a lui salutare i rossoverdi.

Via Di Tacchio

Trentatre anni da poco compiuti, professione mediano, Di Tacchio ha collezionato con la Ternana 35 presenze, condite da una splendida, e decisiva, rete che permise alle Fere di espugnare, in rimonta, il campo del Benevento. Tre punti allora pesantissimi, che lanciarono la Ternana al primo posto in classifica e che sembravano il preludio ad una stagione di altissimo livello, conclusasi invece con una sofferta salvezza e cinque sconfitte consecutive finali. Ottimo il contributo del centrocampista per tutta la prima parte della stagione: i suoi ‘intercetti’ permisero alla formazione di mister Lucarelli di arrivare al primo posto nella speciale statistica dei palloni recuperati. Poi il calo, condiviso in verità con tutti i suoi compagni, di reparto e di squadra. Ben undici i cartellini gialli collezionati dal ‘DiTa’, mai accompagnati però da una espulsione. Dato non casuale, perché nella sua lunga carriera il centrocampista di Trani ha collezionato ben 115 ‘gialli’ e soltanto due ‘rossi’, a dimostrazione di un grande autocontrollo in termini di ardore agonistico.