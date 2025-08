Riceviamo e pubblichiamo la nota del Centro coordinamento Ternana clubs sulle vicende societarie

Dopo giorni di smarrimento per quello che è e che sta’ succedendo intorno alla Ternana Calcio, vogliamo nel nostro piccolo e senza presunzione alcuna, indicare una strada, forse l’unica a nostro modo di vedere, per cercare di fare qualcosa di utile, costruttivo, e soprattutto fattibile, per dare un contributo da parte di tutti per tracciare la via a chi verrà ( speriamo).

La Ternana Calcio, sta vivendo una delle sue pagine più tristi, e per lo più nell’anno del Centenario, nell’anno dei festeggiamenti. Ma ad oggi non c’è nulla da festeggiare; in questi giorni si sta assistendo ad una scena a cui non eravamo più abituati, almeno da una ventina d’anni… l’incubo della sparizione. Secondo noi, non ha nessuna importanza rilevante trovare il colpevole (ammesso che sia uno solo e comunque non risolverebbe il problema ), ma la cosa più importante è tornare ad essere quello che eravamo qualche anno fa, una città, una tifoseria tutta unita a difendere quello che allora era sacro ( e per noi ancora oggi), cioè i colori rossoverdi.

Tutti uniti per sostenere quel poco che è rimasto di Ternana Calcio (giocatori, mister e ds), e far capire a chi dovrebbe arrivare, che Terni è una piazza unita e che il tifo, la passione, l’attaccamento ai colori, sono viscerali e che vanno oltre al semplice pallone che rotola. Solo così possiamo sperare di uscire per l’ennesima volta dal baratro, non servono ne collette, ne altro.

La situazione e il momento sono decisivi e senza appello: per chi non lo avesse ancora capito il 2025 potrebbe essere per la Ternana Calcio, l’ultimo anno di una storia d’amore e di passione, un viaggio che dura da 100 anni, ma non può e non deve invece essere la destinazione. E nel viaggio ci sono salite e discese, ma l’importante è affrontarle insieme.

Questo viaggio riassume una storia gloriosa dove i protagonisti non sono gli uomini che la fanno ma i colori che portano, e vale soprattutto come li portano, con onore e fierezza o con cinismo ed egoismo. La Ternana Calcio rappresenta molto di più di quello che può rappresentare una squadra di calcio, rappresenta un identità una storia che vive a prescindere dei miseri accadimenti.

C’è stato sempre un popolo però pur nelle sue diversità, che si è sempre identificati sotto questi colori trovando una identità e la forza di andare avanti insieme, e deve essere così anche in questo momento dove tutto sembra perduto e all’orizzonte non si scorge una società ed un presidente capace di fare il bene di una comunità. Servono certamente i capitali ma serve soprattutto onestà ed un unico fine, quello di lavorare per questi colori senza se e senza ma.

Il CCTC sarà presente e disponibile come sempre e stato, per questi fini e sarà a disposizione di tutti con impegno e serietà. Auspichiamo l’impegno da parte di tutte le realtà cittadine, a partire dalle istituzioni, dalle associazioni bancarie, imprenditoriali, commerciali, dalla stampa, e soprattutto da noi tifosi, a fare fronte comune e dare un messaggio chiaro e inequivocabile a chi si vuole avvicinare alla Ternana Calcio.

Terni c’è….e ci sarà sempre a sostenere chi verrà ad investire nella società, nella squadra, nei tifosi, perché proprio noi cittadini ternani, noi tifosi siamo la parte più preziosa genuina e innamorata del gioco del pallone e soprattutto dei nostri colori. Ieri pomeriggio lo abbiamo dimostrato… se vogliamo, possiamo. Tutti insieme si può, noi ci siamo. Sempre, ovunque… forza Fere.