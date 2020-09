Ternana ko a Sarnano con la Salernitana: 3-1

Test di livello per la Ternana nel pomeriggio di sabato al ‘Mario Maurelli’ di Sarnano, in terra marchigiana. Nella seconda sfida amichevole estiva i rossoverdi di Cristiano Lucarelli cedono 3-1 al cospetto della Salernitana: il gol di Anthony Partipilo aveva temporaneamente ristabilito la parità, poi le due realizzazioni dei campani nella ripresa. Ora l’attesa è tutta per l’arrivo – manca solo l’ufficializzazione di fatto – di César Falletti in città. Giovedì pomeriggio al ‘Barbetti’ il confronto con il Gubbio, con calcio d’inizio fissato per le 16.30.

FALLETTI IN ITALIA MARTEDÌ. IL BOTTA E RISPOSTA TRA L’AIC E GHIRELLI

Squillo Partipilo



Così come accaduto a Teramo la scorsa settimana, i rossoverdi – Russo terzino destro, Defendi fa coppia con Salzano in mediana, il trio composto da Partipilo, Torromino e Furlan giostra alle spalle di Vantaggiato nel 4-2-3-1 – vanno sotto ed escono alla distanza: al 10′ Djurić approfitta di un corner di Cicerelli per battere con un colpo di testa Iannarilli, poi la Ternana prende campo e trova il pareggio al 35′ grazie alla buona combinazione tra Torromino e Partipilo. Il numero 9 delle ‘Fere’ non perdona Guerrieri e si va al riposo sul punteggio di parità.

Rigore Di Tacchio e Giannetti



In avvio di ripresa l’arbitro Giaccaglia punisce un tocco di mano di Defendi in area rossoverde: dagli undici metri è il capitano della Salernitana, Di Tacchio, a siglare il nuovo vantaggio dei ragazzi di Castori. Lucarelli, dopo un’occasione fallita da Giannetti, opera le prime sostituziomi inserendo Bergamelli, Damian e Marilungo per Russo, Mammarella e Vantaggiato; la Ternana si rende pericolosa con Marilungo e Defendi senza tuttavia riuscire a centrare il pareggio, quindi è Iannarilli ad evitare la terza marcatura con un buon intervento su Maistro. A chiudere la contesa nelle battute conclusive è Giannetti. Il tecnico livornese ha concesso minutaggio anche ai vari Boateng, Argento (in uscita), Damian, Nesta e Onesti.

Bandecchi, il benvenuto a Falletti e il ‘tifo’ per lo sciopero

Prima dell’amichevole con i campani il presidente rossoverde era intervenuto con un nuovo video – via Instagram ovviamente – social. Focus su due questioni: «Stiamo facendo delle operazioni legate alla norma infame, poco strutturata e intelligente per la squadra a 22. Questa situazione non permette ad una società seria di investire seriamente. Ora dobbiamo aspettare il 27 settembre con l’auspicio di non giocare la gara del 27 perché spero che l’Aic faccia un grande sciopero contro tutto ciò – il riferimento è sempre al problema causato dal blocco della lista – che c’è nella Lega Pro». Non poteva mancare un accenno all’uruguaiano: «Benvenuto a Falletti. Sottolineo che si inserisce in un gruppo di ragazzi che già stimo e credo molto nell’allenatore, in Leone e Tagliavento, ovvero nella mia squadra organizzativa».

Tabellino

Salernitana (3-5-2): Guerrieri (46′ Micai); Migliorini (46′ Galeotafiore), Aya, López; Casasola, Di Tacchio (c), Cicerelli, N’Dinga (46′ Maistro), Curcio (78′ Kalombo); Djurić (46′ Giannetti), Gondo. A disposizione: Guzzo, Martorelli, Riosa. Allenatore: Fabrizio Castori

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (58′ Damian), Suagher, Sini, Mammarella (c, 58′ Bergamelli); Defendi (81′ Argento), Salzano; Partipilo (77′ Nesta), Torromino (77′ Onesti), Furlan (72′ Boateng); Vantaggiato (58′ Marilungo). A disposizione: Vitali, Marinaro. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Reti: 10′ Djurić, 50′ Di Tacchio r., 88′ Giannetti (S); 35′ Partipilo (T)