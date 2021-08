Ternana-Livorno: sponsor e accordi, legame più forte

Il calcio, Terni e Livorno, la ‘liaison’ prosegue. Stefano Bandecchi e Cristiano Lucarelli, presidente e tecnico dei rossoverdi, sono livornesi doc e ora l’UniCusano sposa la causa dei toscani, ripartiti dall’Eccellenza con Paolo Toccafondi alla presidenza: c’è il contratto di sponsorizzazione con i labronici per la prossima stagione sportiva. Non solo.

L’accordo per il settore giovanile

«L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica – fa sapere la società toscana – di aver sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con l’UniCusano, l’università privata telematica Niccolò Cusano con sede a Roma, come main sponsor per la prossima stagione sportiva. Il presidente dell’Us Livorno 1915, Paolo Toccafondi, è lieto di poter annunciare questo accordo e ringrazia il fondatore e presidente del cda dell’Unicusano, Stefano Bandecchi. È stato inoltre sottoscritto un accordo di collaborazione e affiliazione con la Ternana Calcio, di cui lo stesso Bandecchi è presidente, al fine di implementare e accelerare la prossima rifondazione del settore giovanile amaranto». Toccafondi è stato consigliato al sindaco Luca Salvetti proprio dal trainer rossoverde.

Livornesità

«Prima di arrivare a Livorno – le parole di Toccafondi – mi era stato detto che qualche mese fa, nel momento di massima difficoltà del calcio in questa città, il dottor Stefano Bandecchi si era messo a disposizione per dare un contributo nel caso in cui il Livorno fosse ripartito con un progetto nuovo e importante. Una volta arrivato qui, ho parlato subito della livornesità come elemento caratterizzante del nuovo corso amaranto: dopo il ritorno di Igor Protti e il recupero della denominazione storica Us Livorno, mi fa piacere che il dottor Bandecchi abbia dato seguito a quanto dichiarato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di partecipare concretamente al progetto di rinascita della squadra della città in cui è nato. Sempre quando sono arrivato a Livorno, ho dichiarato di voler mettere il primo seme per la ricostruzione del settore giovanile amaranto, oggi completamente azzerato. In questo senso, l’accordo con la Ternana Calcio favorirà sicuramente tale percorso, che inizia con la decisione dell’Us Livorno 1915 di formare e iscrivere la squadra juniores al campionato di competenza».

Main sponsor

Spondo Niccolò Cusano viene messo in evidenza che la partnership «consentirà all’ateneo romano di divenire main sponsor della storica squadra di calcio toscana. L’attività sportiva è da sempre sostenuta dall’UniCusano attraverso una serie di progetti che consentono ai 35mila studenti iscritti di avere un contatto diretto con varie realtà sportive di prestigio. In particolar modo il rapporto con la città di Livorno si arricchisce con questa nuova sinergia, perché si aggiunge a quelle con la squadra di basket Pielle Livorno e con il team di atletica leggera Libertas Runners». «Anni fa – sottolinea Bandecchi – volevo diventare presidente del Livorno Calcio e tentai di acquisirne le quote societarie. Al tempo il Livorno militava in serie A. Fu per me una grande soddisfazione arrivare quella sera a un risultato positivo e una grande delusione, la mattina dopo, scoprire che quel risultato non poteva essere portato realmente a casa perché le cose erano cambiate durante la notte. Questo però è il passato. Adesso il Livorno sta vivendo un’avventura nuova che inizia dal basso. Ho una grandissima fiducia per la famiglia che si è voluta prendere questo onore e onere. Il presidente Paolo Toccafondi è un uomo di esperienza nel mondo del calcio, sono contento di potergli dare una mano con questa sponsorizzazione e con le affiliazioni che abbiamo fatto. Sono contento che sia lui a portare avanti questa squadra e credo che il Livorno tornerà a splendere nelle categorie che gli competono. Io farò la mia piccola parte a distanza, silenziosamente, sempre con il cuore da livornese. Nonostante io sia l’attuale presidente della Ternana Calcio, un pezzettino piccolo del mio cuore sta a Livorno».

Il settore giovanile

Nasce dunque una sinergia tra le due società, con gli amaranto che parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza regionale toscana e avranno come main sponsor la Niccolò Cusano: «Oltre alla principale sponsorizzazione da parte dell’ateneo, la collaborazione sarà attiva anche sul piano sportivo, sia tra prime squadre sia mediante l’affiliazione del settore giovanile». Ne parla il vicepresidente di via della Bardesca Paolo Tagliavento. «Questa iniziativa rappresenta per noi un motivo di orgoglio e soddisfazione in quanto rivolta a un’importante realtà calcistica, nonostante la categoria di appartenenza. La piazza livornese, al pari della nostra, ha sempre vissuto la sua storia ultracentenaria con grande trasporto e passione, anche nei momenti più bui. Impossibile non porre l’accento su quanto ternani e livornesi siano simili: noi con la nostra acciaieria, loro con le attività portuali. Tutta gente abituata al sudore, a rimboccarsi le maniche e a ripartire quando necessario. Siamo quindi felici di contribuire, attraverso la sponsorizzazione dell’università Cusano e la collaborazione combinata tra prime squadre e affiliazione del settore giovanile, alla rinascita dello storico Livorno Calcio. Un club glorioso che mai, ne sono certo, potrebbe perdere l’amore della sua gente. Del resto il nostro presidente Stefano Bandecchi è livornese, legato alla sua terra e alle sue origini. Pertanto – conclude – questa operazione, anche e soprattutto per lui, riveste un sapore del tutto particolare».