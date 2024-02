Ternana: Lorenzo Amatucci e Riccardo Zoia sono rossoverdi

di Gianni Giardinieri

Ultime, frenetiche, ore di calciomercato (chiusura alle ore 20 di giovedì 1° febbraio) e la Ternana piazza due rinforzi. Lorenzo Amatucci, classe 2004 (compirà gli anni il 5 Febbraio), è un regista: il classico organizzatore di gioco davanti alla difesa. Tipologia di calciatore di cui le Fere, alla luce anche dell’infortunio di Viviani, erano sprovviste. Ragazzo giovanissimo ma di grande prospettiva. Per lui quest’anno due presenze in A con la Fiorentina (detentrice del suo cartellino): una manciata di minuti da subentrato accompagnata da molte presenze in panchina. Amatucci (di cui avevamo già parlato come possibile arrivo) approda in prestito secco fino al termine della stagione, con ingaggio a carico della Viola e premio di valorizzazione per la società di via della Bardesca. Riccardo Zoia, terzino sinistro classe 2001, attualmente alla Vis Pesaro, arriva invece con la formula del prestito con obbligo di riscatto (circa 200 mila euro) in caso di salvezza in B della Ternana. Zoia quest’anno è sempre stato titolare e in 23 partite è stato sostituito soltanto due volte (per di più a pochissimi minuti dal termine). Sarà presumibilmente il sostituto di Carboni sulla fascia sinistra. Era un tassello importante da coprire dopo le partenze di Corrado e dell’adattabile Celli. Sul fronte cessioni, giovedì mattina il centrocampista Luperini avrebbe chiesto il trasferimento all’Ascoli (il giocatore è richiesto, come per Mantovani, da mister Castori) ma al momento, a poche ore dalla chiusura, sembra essere ridotta la possibilità di una sua partenza. Ancora tutta da scrivere, invece, la possibilità dell’arrivo di un nuovo attaccante. In casa Ternana stanno maturando le condizioni per cercare di rafforzare il reparto avanzato e non è da escludere un colpo finale.