Ternana: Pereiro in chiusura. Interesse per Amatucci, Infantino e Urbanski

di G.G.

Un paio di giorni dovrebbero essere stati sufficienti per il via libero definitivo all’arrivo di Gaston Pereiro alla corte di mister Roberto Breda. Pendenze economiche legate all’entourage del trequartista uruguagio hanno ritardato un’operazione mai messa in seria discussione. Dalla sede di via della Bardesca è sempre filtrato convinto ottimismo sulla chiusura dell’affare e, a quanto risulta, tutti gli ostacoli dovrebbero essere superati. Nel frattempo il ds Stefano Capozucca sembra aver messo nel mirino tre calciatori (ma probabilmente ne arriverà soltanto uno): Lorenzo Amatucci e Gino infantino della Fiorentina e Kacper Urbanski del Bologna.

Lorenzo Amatucci (2004) è il classico ‘play’ davanti alla difesa, molto bravo nel cambio gioco immediato, anche perché dotato di un ottimo piede. Alto 172 cm, aretino, Amatucci ha collezionato fin qui 22 presenze con le Nazionali under 18/19/20 e la sua attuale stagione con la Viola lo ha visto quasi sempre in panchina, tranne in due occasioni nelle quali ha collezionato un totale di 20 minuti giocati. Chiaro che il suo profilo sembra presagire il tentativo del ds Capozucca di fornire a mister Breda un’alternativa all’attuale titolare del ruolo, Jackub Labojko.

Gino Infantino, argentino, classe 2003, pur anch’egli giovanissimo può vantare un curriculum di maggior spessore rispetto ad Amatucci. La Fiorentina lo ha ingaggiato nell’estate del 2023, sborsando la cifra non indifferente di 3 milioni di euro al Rosario Central. Trequartista (ma Italiano lo ha provato in tutti i ruoli del centrocampo), Infantino ha collezionato 74 presenze complessive al Rosario, con 6 gol e due assist. Per lui anche la bellezza di 15 gettoni di presenza nell’ Under 20, con due gol. In Italia finora ha avuto difficoltà di ambientamento e già da circa un mese la Viola ha cominciato a ragionare sulla necessità di far fare al ragazzo le classiche ‘ossa’, magari in un campionato ‘vetrina’ come la serie B. I rapporti tra Ternana e Fiorentina sono ottimi, così come quelli tra i due Direttori Sportivi, e di certo la società rossoverde gode dell’apprezzamento di quella Viola per aver fatto giocare con notevole continuità tutti i suoi tesserati (Lucchesi, Favasuli e Di Stefano).

Infine, seppur più defilato, (il ragazzo sta trovando spazio in prima squadra e potrebbe restare agli ordini di mister Motta), interesse per Kapcer Urbanski in forza al Bologna (altra società ‘amica’, anche grazie all’esplosione in rossoverde di Raimondo). Il ragazzo (2004), di nazionalità polacca, è anch’egli un centrocampista centrale. Fin qui per lui 27 presenze nelle nazionali giovanili e ben 9 presenze in serie A (sempre entrato nelle ultime sette partite giocate dal Bologna).