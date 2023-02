Ternana: lotteria per aiutare i tifosi della Nord denunciati

Una lotteria per sostenere le spese processuali dei tifosi appartenenti alla curva Nord dello stadio ‘Liberati’, coinvolti in procedimenti penali. Ad organnizzarla è il gruppo di tifosi rossoverdi ‘Mbriscolati de Fere’: «Siamo due gruppi autonomi – spiegano quest’ultimi – ma condividiamo lo stesso amore per la Ternana e in passato abbiamo condiviso gli stessi scalini della curva Est, gomito a gomito. In un momento di difficoltà, ci sembra giusto e corretto essere al loro fianco». Il costo del biglietto è di 5 euro e l’estrazione si terrà venerdì 17 marzo 2023 all’hotel Garden. Per info: 328.6904491 (Donatella).

Condividi questo articolo su