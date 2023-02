Ternana: Lucarelli-bis. «Molto contento ma avrei preferito non andare via»

A dare la notizia nella tarda mattinata di lunedì è stato TAG24, il quotidiano online dell’ateneo ‘Niccolò Cusano’ di Roma. «Sulla panchina della Ternana Calcio tornano Lucarelli e il suo staff». A questo punto è molto probabile che il mister livornese – esonerato il 26 novembre dello scorso anno dopo la sconfitta esterna (3-1) contro il Pisa – guiderà la squadra in campo, martedì sera contro il Palermo al ‘Renzo Barbera’.

Giorni convulsi

Le dimissioni di Aurelio Andreazzoli erano arrivate sabato, dopo la sconfitta interna per 2 a 1 contro il Cittadella e prima della tumultuosa conferenza stampa con cui il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, le aveva annunciate. In quell’occasione lo stesso Bandecchi aveva ipotizzato il ritorno di Lucarelli – consigliato dallo stesso Andreazzoli – chiarendo però che alcune cose sarebbero dovute cambiare: «Spero che Lucarelli abbia imparato la lezione», aveva detto. Alla prima mattinata di lunedì non c’erano stati ancora contatti con l’allenatore – sotto contratto fino al 2025 – dell’ultima promozione delle Fere in serie B, poi con il passare delle ore la svolta e il ritorno. Obiettivo: tirare fuori la Ternana dalla situazione di ‘depressione tecnica’ in cui è precipitata e traghettarla in acque sicure.

Lucarelli: «Sono contento ma avrei preferito non essere andato via»

Sempre a TAG24-Unicusano, diretto da Emanuela Valente, Cristiano Lucarelli ha rilasciato le prime dichiarazioni – che riportiamo – dopo il suo ritorno alla Ternana: «Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano – dichiara il tecnico livornese -, certo avrei preferito non essere andato via». Circa la chiamata di Bandecchi: «Un po’ me lo aspettavo ma conoscendo il presidente so che ci potevano essere soprese dell’ultimo minuto. Sono un po’ come San Tommaso, finché non tocco non ci credo. Comunque Bandecchi ed io eravamo rimasti in buoni rapporti, altrimenti non avrei accettato. Stasera (lunedì, ndR) vado a Palermo, dobbiamo riprendere il cammino provando già da domani sera a fare risultato. Sarà una partita con tante difficoltà ma la squadra che ho lasciato sapeva venire fuori dai momenti complessi. Mi aspetto una grande risposta domani sera, una gara tutta cuore e fatica. Non mi prefiggo nulla, ragiono con il qui e ora: sono passati tre mesi e voglio capire se sia la stessa situazione che ho lasciato. Possono essere successe molte cose, tra dinamiche interne e equilibri. Non voglio fare promesse».