Ternana, Lucarelli: firma in arrivo. Serie C, via la coppa Italia

Si avvicina sempre di più il momento della firma del contratto per Cristiano Lucarelli, il prescelto dalla Ternana per la sostituzione di Fabio Gallo. Il tecnico, concittadino del presidente Stefano Bandecchi, è entrato fin da subito nel mirino di via della Bardesca e martedì ha incontrato a Livorno il direttore sportivo Luca Leone: venerdì è atteso in città per visitare le strutture rossoverdi e, salvo improbabili passi indietro, firmare il contratto di durata biennale. Intanto la Figc nel consiglio odierno ha dato il via libera alla cancellazione della coppa Italia di C 2020-2021 e ha approvato i criteri per gli eventuali ripescaggi e ammissioni per le vacanze di organico.

LUCARELLI: «TERNANA? ANCORA QUALCHE GIORNO»

Il tête-à-tête in terra toscana

Il 44enne ex Catania – a riportarlo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio nel suo portale – si è confrontato a Livorno con Leone in merito alle strategie di mercato – più che complicate al momento considerata la novità della lista con un massimo di 22 elementi da poter inserire, la Ternana di base ha già diversi esuberi – e ai dettagli economici per la firma. Il prossimo passaggio è previsto per venerdì con l’arrivo in città e l’ingresso in sede per legarsi al club: tutto ciò a dieci giorni dall’avvio del ritiro estivo che, a differenza degli altri anni, si svolgerà a Terni. Conseguenze del coronavirus. La serie C prenderà il via il 27 settembre.

Consiglio Figc, via la coppa Italia di C

Sempre martedì è andato in scena il consiglio federale della Figc. Alcune decisioni riguardano la Lega Pro: su richiesta della governance della terza serie italiana è stato dato il via libera per la cancellazione della coppa Italia di serie C per l’annata 2020-2021. D’altronde si inizia il 27 settembre e solo per il campionato ci saranno ben otto turni infrasettimanali. Capitolo vacanze di organico: approvati, «in linea di continuità con la passata stagione, i criteri per le procedure delle eventuali riammissioni e degli eventuali ripescaggi nei campionati di serie A, B e C, nonché il regolamento per le sostituzioni per le neopromosse dalla serie D che risultassero rinunciatarie o non ammesse». Di squadre a rischio – Sicula Leonzio, Siena, Arezzo, Teramo e Bitonto per citarne alcune, senza considerare il Campodarsego già out – non sono poche in C. La Ternana osserva con attenzione perché è chiaro che un ritorno nel raggruppamento (B) centrale non sarebbe male soprattutto a livello di spostamenti. Per quel che concerne la chance di riapertura degli stadi, Gabriele Gravina ha detto di «contarci, se l’evoluzione epidemiologica lo permetterà. Quando? Magari non dalla prima giornata. Mi sembra un po’ ottimistico».

Lista a 22: «Stato di agitazione»

Non si placano nel contempo le polemiche per la decisione della Lega Pro di imporre una liste di 22 calciatori – un solo slot extra per un calciatore nato dal 2001 in poi – con massimo otto prestiti e la presenza in campo di tre ‘under’ (271 minuti, servirà anche un cambio per raggiungere la quota). A tornare sul tema è stato Umberto Calcagno, vicepresidente vicario dell’Aic: «Una strada – ha spiegato a TMW – progettualmente e logicamente inspiegabile. Questo crea anche storture di mercato, inevitabili, perché combinare le due questioni, rosa da 22 e minutaggio obbligatorio porterà ad avere delle rose con massimo 10-12 ‘over’. Piuttosto, aumentiamo lo splafonamento del 40% per chi spende più di un milione. La situazione è aberrante dal punto di vista formativo: con la scusa dei giovani si supporta solo chi non vuol spendere. Non vanno mischiate le questioni tecnico sportive con quelle economiche. Proclameremo – ha concluso – presto lo stato d’agitazione. Sentiremo i nostri e non sarà una cosa che lasceremo passare facilmente».