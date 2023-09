Ternana, mattinata di ‘gala’ in Comune

di G.G.

Mattinata di ‘gala’ oggi per la Ternana. Nella sede del consiglio comunale di Terni si è infatti svolta la presentazione delle due squadre principali, la maschile, con la nuova proprietà targata Pharmaguida, e la femminile, rimasta in capo alla Unicusano di Stefano Bandecchi. A fare gli ‘onori di casa’ il vicesindaco Riccardo Corridore, che ha sottolineato soprattutto lo spirito pugnace e l’impegno massimo che tutta la città spera di vedere nei protagonisti in rossoverde. Fabio Moscatelli, delegato provinciale del Coni di Terni, ha ricordato i bei tempi della ‘pista’, quando la formazione rossoverde giocava ancora nel vecchio, ma bellissimo, stadio di viale Brin. Interventi anche dell’amministratore delegato della Ternana Femminile, Paolo Tagliavento, e del neo presidente della squadra maschile, Nicola Guida. Quest’ultimo, sempre elegantissimo, ha sottolineato la forte responsabilità che sente verso la squadra rossoverde che rappresenta la città e ha garantito sulla compattezza del gruppo e sulla sua voglia di dare il massimo in ogni partita.