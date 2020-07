Ternana, nessun passo indietro di Bandecchi

Saluti, ‘rompete le righe’, riflessioni, ridda di nomi per la sostituzione di Fabio Gallo e Stefano Bandecchi che torna a farsi vivo dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Bari. In casa Ternana, messa alle spalle la tremenda delusione del ‘San Nicola’ e il terzo fallimento di fila, è tempo di ragionare sui tanti errori commessi e pianificare la stagione 2020-2021, con la certezza che l’imprenditore livornese sarà ancora al vertice della società di via della Bardesca.

VIDEO – TEMPO DI SALUTI PER GALLO: MERCOLEDÌ MATTINA TUTTI AL LIBERATI

Nessun passo indietro

L’annata 2020-2021 sarà la terza consecutiva in serie C. Non proprio ciò che sperava la piazza. Niente conferma per Gallo, il ds Leone – a differenza dell’allenatore non ha il contratto in scadenza – resta. Bandecchi in mattinata ha salutato la squadra con un collegamento video e poi, a distanza di tre settimane, ha lanciato una nuova comunicazione social con un obiettivo. Far presente che rimarrà: «Abbiamo fatto parlare una marea di gente. Hanno potuto sfogarsi, dirmi che ho sbagliato e che me ne devo andare, riconsegnare le chiavi. Sono contento di aver creato del buon umore a qualcuno. Per il resto gli dovrò dare una grande delusione: non ho intenzione di riconsegnare le chiavi della mia squadra. E non ho intenzione di andarmene. Mi voglio rifare il prossimo anno».

NIENTE RINNOVO PER FABIO GALLO

La particolare valutazione

L’imprenditore livornese poi fa una breve analisi sui risultati: «Quello che è successo non è totalmente di mia soddisfazione. Il 5° posto è il miglior risultato della Ternana negli ultimi 7-8 anni, così come il punteggio. Ma non abbiamo concluso nulla e dobbiamo rifarci il campionato di serie C. Il campionato ripartirà a fine settembre-inizio ottobre e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Speriamo possa esserci – ha concluso – anche la tifoseria». In tutto ciò ecco la pioggia di nomi per il tecnico che dovrà tentare di risollevare le sorti della squadra dopo tre anni di disastri sul piano sportivo: da Giuseppe Raffaele del Potenza a Giuseppe Scienza del Monopoli, passando per Cristiano Lucarelli del Livorno. Siamo solo all’inizio. Chiaro che si dovrà fare in fretta.