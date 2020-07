Ternana, Fabio Gallo lascia i rossoverdi

«La Ternana Calcio ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21. Al tecnico lombardo la società augura un futuro calcistico positivo». Con questa nota nel tardo pomeriggio di martedì via della Bardesca annuncia la separazione dal trainer di Bollate: l’1-1 di Bari – chiaro che a pesare è il rendimento precedente con le Fere finite al 5° posto prima del lockdown – rimarrà l’ultimo match. Per ora – ha le sue responsabilità – nessun cenno al ds Luca Leone.

L’1-1 DI BARI CONDANNA LA TERNANA. GALLO E TAGLIAVENTO DURI SULL’ARBITRO

Stangati

Intanto in casa rossoverde l’umore nero, nerissimo. Non potrebbe essere altrimenti dopo che si gioca uno dei migliori match dell’anno – soprattutto a livello caratteriale – e si viene eliminati in modo immeritato e con una lunga serie di episodi arbitrali sul quale recriminare. La Ternana da lunedì sera ha concluso la stagione dopo l’1-1 di Bari e a peggiorare la situazione sono arrivati anche i provvedimenti del giudice sportivo Pasquale Marino.

Squalifiche e inibizioni

Si parte dal ds, espulso nelle concitate battute finali: «Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 luglio 2020». In più c’è un ammenda da 500 euro; il tutto per «comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale». Poi le squalifiche: due turni all’ormai ex Gallo per «comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara» e altrettanti per Antonio Palumbo a causa di un «atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità digiocare il pallone». Li sconterà altrove. Appiedati per somma di ammonizioni Partipilo e Damian. In tutto ciò non si è ancora esposto in via ufficiale il presidente Stefano Bandecchi. Nel contempo il numero della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha annunciato l’avvio della prossima stagione per il 27 settembre.