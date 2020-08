Ternana, Luigi Viola alla guida dell’under 16

Lo stop forzato in seguito ad anomalie riscontrate nell’estate 2019 durante le visite di idoneità e un anno di esperienza nello staff tecnico di Fabio Gallo. Luigi Viola non ha mai potuto indossare la maglia della Ternana in gare ufficiali e da poco meno di dodici mesi sta ‘studiando’ da allenatore: è lui la novità più rilevante per quel che concerne l’organigramma del settore giovanile, ufficializzato domenica pomeriggio dalla società di via della Bardesca.

SETTEMBRE 2019, LUIGI VIOLA NELLO STAFF DI GALLO

C’è l’under 16 per lui

Il 30enne – ultimo match da calciatore con la maglia della Juve Stabia nel maggio 2019, poi il trasferimento a Terni – guiderà l’under 16 2020-2021 in compagnia del vice Marco Ciarimboli, il preparatore atletico Corrado De Luca, quello dei portieri Alberto Raggi e il fisioterapista Alessandro Alberti. Non a caso a febbraio aveva ottenuto il patentino Uefa C per perseguire questa via.

MARTEDì MATTINA LA PRESENTAZIONE DI LUCARELLI

Pagliarini, Schenardi e Mariani



Il primo guiderà l’under 17 (vice Jacopo Rosati), mentre l’ex Narnese si occuperà dell’under 15 con Francesco Felli vice; per la formazione Berretti c’è la conferma di Ferruccio Mariani (Daniel Schiavi vice). Al vertice dell’organigramma c’è il responsabile del settore giovanile Silvio Paolucci, quindi Stefano Furlan (responsabile tecnico), Luciano Marini (attività di base), Gianni Mecarelli (settore organizzativo) e Andrea Babucci (organizzazione attività di base). Maurizio Caccavale allenerà gli under 15 regionali A2.