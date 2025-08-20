A margine della presentazione delle nuove divise da gioco della Ternana Women, la squadra di serie A di calcio femminile di Stefano Bandecchi e presieduta da Paolo Tagliavento, il direttore operativo della Ternana Calcio, Giuseppe Mangiarano, è stato interpellato sulla situazione attuale della società rossoverde, alle prese con una fase di incertezza – si attende una nuova proprietà – e prossima all’inizio del campionato 2025/2026 di serie C, con l’anticipo di venerdì all’Armando Picchi di Livorno contro i neo promossi labronici. Mangiarano, a domanda di Lorenzo Pulcioni (Tele Galileo), si è soffermato anche sul prolungamento triennale del proprio contratto di direttore operativo della Ternana.

IL VIDEO – PARLA GIUSEPPE MANGIARANO