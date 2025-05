Riunione del Gos e ordinanza municipale in vista della sfida d’andata della finale playoff di serie C tra Ternana e Pescara. Di seguito le disposizioni firmate in occasione del confronto di lunedì sera al ‘Libero Liberati’.

Il dirigente Federico Nannurelli ha disposto per lunedì 2 giugno «il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli» dalle 17 alle 24 e comunque sino a cessate esigenze su via Pettini (entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva nord/San Martino), strada San Martino (eccetto residenti e accreditati Ternana Calcio) e parcheggio piscine dello stadio compreso tra via Pettini e viale dello Stadio».