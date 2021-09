Ternana, prima seduta da Fere per Mazza e Koutsoupias. Coppa, a Venezia il 14 dicembre

Gruppo rimpinguato e volti nuovi mercoledì pomeriggio al ‘Taddei’. In casa Ternana, dopo gli ultimi colpi di mercato conclusi dal ds Luca Leone, è tempo di mettersi al lavoro sulla rosa ‘definitiva’ – in attesa delle aggiunte di Capuano e Krapikas, quest’ultimo impegnato con la nazionale lituana fino all’8 settembre – con gli innesti di Mazza e Koutsoupias: entrambi hanno svolto in giornata il primo allenamento con i nuovi compagni, mentre per il momento resta da perfezionare l’operazione che, salvo sorprese post rescissione, porterà Vantaggiato e Torromino in Eccellenza toscana con la casacca del Livorno, dal mondo del professionismo ai dilettanti. Presenti all’antistadio lo stesso dirigente abruzzese e il vicepresidente Paolo Tagliavento. Nel contempo sono stati definiti gli orari dei 16esimi di finale di coppa Italia: le Fere, grandi protagoniste a Bologna nel turno precedente, scenderanno in campo al ‘Penzo’ di Venezia martedì 14 dicembre con fischio d’inizio alle 15. In questo modo i rossoverdi avranno più tempo per recuperare in vista del Derby dell’Umbria a Perugia fissato pochi giorni dopo.

