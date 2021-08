Chiuso il mercato Ternana: colpi last minute e risoluzioni

Il 20enne centrocampista Leonardo Mazza dal Bologna a titolo definitivo in cambio del prestito di Gabriele Onesti e il classe 2001 Ilias Koutsoupias – un regista – dalla Virtus Entella in prestito con diritto di riscatto. Si chiude con queste ufficializzazioni l’ultimo giorno della finestra estiva del calciomercato per la Ternana: due under per rinforzare la mediana e, per ora, altrettante risoluzioni consensuali in uscita. Da ricordare che, volendo, resta l’opportunità nell’ambito dei calciatori svincolati.

IL MERCATO DEL PERUGIA

Acquisti e cessioni



Il mercato rossoverde si chiude dunque con le acquisizioni dei difensori Ghiringhelli (Cittadella), Diakite (Teramo), Sørensen (Pescara) e Martella (Brescia), dei centrocampisti Palumbo (Sampdoria), Agazzi (Vicenza), Mazza (Bologna), Koutsoupias (Virtus Entella) e degli attaccanti Mazzocchi (Atalanta), Pettinari (Lecce), Capanni (Milan), Donnarumma (Brescia), Capone (Atalanta) e Ortolani (Fk Dinamo Tirana). In arrivo – a scriverlo è il portale TernanaNews – ci sono anche il portiere lituano classe 1999 Titas Krapkas (svincolato post esperienza a La Spezia) e l’esperto centrale difensivo 29enne Marco Capuano, libero dopo l’avventura a Frosinone. A lasciare il rossoverde sono stati Tozzo, Mammarella (ma ci è rientrato subito da club manager), Frascatore, Suagher, Damian, Onesti, Boateng, Ferrante e Marilungo.

Risoluzione Bergamelli e Laverone. Gli esuberi



In un’intera sessione – magari si procederà con qualche risoluzione contrattuale – il club via della Bardesca non è riuscita a piazzare diversi elementi. Tra loro figurano Casadei, Russo, Diakité, Torromino e Vantaggiato, con quest’ultimi due destinati tuttavia al Livorno (Eccellenza, con il club toscano è nata una collaborazione a 360 gradi con le Fere). Bergamelli e Laverone nel pomeriggio hanno firmato la risoluzione consensuale: «A Dario vanno il ringraziamento per l’impegno profuso nell’esperienza in rossoverde e l’augurio più sincero per il prosieguo della sua carriera», la nota del club. Stesso discorso per l’esterno difensivo: «A Lorenzo l’augurio delle migliori fortune umane e professionali». Completata così la lista over da 18 elementi (escluse le due bandiere). Gli under (dai 1998 in su) sono illimitati.

Un greco per Lucarelli

Nella nota ufficiale via della Bardesca comunica di «aver ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella ll calciatore Ilias Koutsoupias. Il ventenne centrocampista centrale greco nella passata stagione ha giocato in Serie B con i liguri, collezionando 22 presenze (con tre reti e due assist) e disputando anche una gara in Coppa Italia. Nel suo passato 43 presenze (e 4 gol) nella Primavera del Bologna oltre che una presenza nell’under 18 greca e 5 nell’under 19». Per quel che concerne Mazza è stato «capitano della Primavera rossoblù con cui nel 2019/20 vince il triplete (scudetto, supercoppa e torneo di Viareggio), si trasferisce a Terni a titolo definitivo sottoscivendo un accordo fino al 30 giugno 2023. Nella passata stagione al suo attivo 20 presenze in Serie C con il Mantova (compresa una nei play-off)».