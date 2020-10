Ternana, prova maturità in Sicilia contro il Catania

Tre vittorie consecutive tenendo l’avversario a zero gol, uno incassato – nessuno su azione – nelle quattro gare fin qui disputate e dieci punti conquistati al netto della penalizzazione. È un Catania – caso positività al Covid di Reginaldo a parte – in forma quello che si troverà di fronte la Ternana di Cristiano Lucarelli nel turno infrasettimanale di mercoledì sera allo stadio ‘Nobile’ di Lentini: i siciliani hanno tentato di far spostare il match, ma la Lega Pro ha detto ‘no’ e dunque resta la data originaria. Fere ancora imbattute e che non hanno intenzione di perdere terreno dal Bari.

LA VITTORIA SUL POTENZA

Prova maturità. Out in due



«Ci aspetta una sfida difficilissima sotto tanti punti di vista. Sarà un test importante per capire il nostro grado di maturità», ha spiegato il tecnico rossoverde nel post-partita con il Potenza. Lucarelli non avrà a disposizione Diakité e Celli, per il settore tutti a disposizione – 25 convocati, c’è anche Casadei – per la trasferta in terra siciliana, particolarmente sentita dal 45enne toscano visti i recenti e positivi trascorsi sulla panchina etnea: più che ipotizzabile qualche rotazione – senza stravolgere nulla – nell’undici di partenza delle Fere, con spazio magari per coloro che contro il Potenza non hanno avuto un minutaggio rilevante. Leggasi Mammarella, Kontek, Vantaggiato e Torromino (quest’ultimi in panchina per l’intera durata del match al cospetto dei lucani).

Il giudizio di Raffaele: «Fortissima»



La Ternana ritrova l’allenatore che nella scorsa stagione fece un ottimo lavoro – non contro la Ternana, due sconfitte in altrettanti confronti – alla guida del Potenza: «Loro hanno giocato prima, non hanno affrontato – il commento riportato da La Sicilia – la trasferta in bus. Ma non ci sono scuse, giocheremo per mettere in difficoltà un avversario fortissimo. Il più forte? Ternana e Bari sono costruite per vincere. Chi dovesse arrivare secondo avrà fallito l’obiettivo stagionale. Si tratta di organici completi, di valore, si tratta di piazze importanti». Calcio d’inizio alle 20.45 con la direzione arbitrale di Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Nell’organico rossoazzurro figurano calciatori di esperienza come Claiton, Silvestri, Calapai, Izco, Dall’Oglio, Tonucci e Vicente; Biondi e Sarao gli altri elementi cui prestare particolare attenzione.