‘Restyling’ manto erboso Liberati: parte operazione rizollatura – VIDEO e FOTO

La Ternana è impegnata a Ferrara nel debutto ufficiale stagionale in coppa Italia con la Cremonese. Tutti in terra emiliana. In città tuttavia c’è chi si è attivato per garantire un esordio casalingo stagionale – 21 agosto, ci sarà la Reggina – al Liberati in un manto erboso dignitoso: scattate lunedì le operazioni che, entro una settimana, vedranno il completamento della rizollatura a firma di una società veronese, la Techno Sod di Oppeano. Salvo problematiche in corso d’opera. In mattinata, poco prima delle 11, l’arrivo dei mezzi necessari grazie con trasporto a cura della Euroallestimenti di Bissoli Flavio srl, sempre del piccolo comune iAnteprima modifichen provincia di Verona. Da cronoprogramma la posa dei rotoli è prevista tra mercoledì e giovedì. In loco a seguire la procedura la Paesaggi Umbri e Sergio Anibaldi, project manager rossoverde per il progetto stadio-clinica. Si occupa dell’impiantistica della Ternana: di recente è stato inserito nella commissione infrastrutture della LegaB – con lui Daniele Freggia del Pisa e Andrea Mastropasqua del Brescia – guidata da Stefano Perrone (Parma)