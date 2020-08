Fere al lavoro: «Rabbia e voglia di rivalsa»

Buone intenzioni e voglia di rivalsa. I classici elementi che i giocatori mettono in evidenza quando si arriva da una stagione più che negativa: la Ternana ha iniziato la stagione 2020-201 con le prime sedute individuali all’antistadio ‘Taddei’ in piccoli gruppi. Non prima di aver eseguito i tamponi come impone il periodo covid-19 e il protocollo sanitario. C’è stato spazio anche per un curioso siparietto che ha coinvolto il neo tecnico dei rossoverdi, Cristiano Lucarelli, a colloquio con una decina di tifosi – sorride divertito quando si rende conto di essere ripreso a distanza – nel parcheggio dello stadio: il 44enne livornese pian piano conoscerà il mondo Fere e tutto ciò che lo circonda.

FURLAN, BERGAMELLI E LA VOGLIA DI DERBY – VIDEO

LUCARELLI VA AL PARCHEGGIO E PARLA CON ALCUNI TIFOSI – VIDEO

Speranza di riscatto

Tra coloro che devono riscattare un’annata tutt’altro che brillante c’è Federico Furlan. Il 7 delle Fere è stato il primo ad esporsi lunedì pomeriggio dopo il primo allenamento: «C’è ancora tanta rabbia per ciò che è successo, ma la squadra è uscita a testa alta dai playoff. Siamo carichi e le aspettative sono alte: quest’anno c’è tanto entusiasmo e abbiamo voglia di ricominciare per prenderci ciò che ci hanno tolto. C’è rabbia dentro di noi. Cosa ha detto Lucarelli? Vuole una Ternana con voglia di fare e che non molli».

I CONVOCATI SONO 28

Auspicio derby

C’è la chance che si torni a disputare la stracittadina regionale vista la retrocessione del Grifo: «C’è tanta voglia – il pensiero di Furlan – di questo derby, però ancora non si sa come saranno strutturati i gironi». Nessun dubbio quando gli si chiede del mercato: «Resto». A seguirlo è Dario Bergamelli: «Il primo giorno è andato bene. Il mister ha parlato con tutti e attendiamo di ritrovarci insieme venerdì in gruppo. Ci vogliamo rifare. Ho sentito parlar bene di Lucarelli essendo stato a Catania. I ragazzi che sono qua oggi stanno bene a Terni, vedremo», la puntualizzazione.

Cercasi cambio rotta

Anche il centrale è stuzzicato dalla chance di poter affrontare i biancorossi: «I derby sono sempre belli, se dovesse esserci la possibilità farebbe piacere a tutti: speriamo si possa fare, altrimenti ce ne faremo una ragione». Infine un pensiero alle ultime, pessime stagioni e alla piazza: «Nelle ultime due stagioni – lui non era presente in B – ci sono stati alti e bassi, capisco che per un tifoso non è sempre facile essere felice. Però c’è una presidenza importante e possiamo fare cose belle: ci sono molte squadre che per qualche anno incontrano difficoltà e se la società lavora seriamente i risultati arriveranno». Ecco, a livello sportivo serve un deciso cambio di passo.