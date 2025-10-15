Tempo di presentazione in casa Ternana Rugby in vista del debutto della squadra seniores in campionato. Mercoledì pomeriggio la sede del Coni di Terni ha ospitato tanti rossoverdi, dai più piccoli ai più grandi, per lo svelamento ufficiale del ‘nuovo’ corso’.

Ci hanno pensato in particolar modo Alberto Tattoli e Marco Diamanti, dirigenti della società, a dare delucidazioni sulla stagione: «Ci presentiamo oggi perché domenica ci sarà il primo match, è anche per dare l’in bocca al lupo ai ragazzi», il riferimento ai senior. «Sarà una stagione importante perché, per la prima volta dalla nascita (6 anni fa), riusciremo a giocare tutti i campionati». Vale a dire under 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ed i ‘big’. «Ciò non è poco».

La Ternana Rugby giocherà nel campionato del Lazio, sia con i grandi che con le giovanili. In più c’è l’unione con Foligno per l’under 16 e 18: «Valuteremo gli effetti nel corso del tempo». Presenti anche il vicepresidente del Coni regionale Fabio Moscatelli e gli assessori Marco Schenardi (sport) e Sergio Cardinali (sviluppo economico). Di seguito i componenti della prima squadra: Vittorio Armaleo, Nicolas Evaristo Arrias, Kelvin Bertini, Emanuele Bocciarelli, Antonio Calderone, Iacopo Canulli, Andrea Caparvi, Massimo Caracuzzo, Jacopo Cardinali, Leonardo Cascioli, Leonardo Cecconi, Nicola Ciri, Luca Crescenzi, Giordano Cucchiella, Cesare Idris Kameni Dakleu, Luigi De Luca, Edoardo Galici, Gabriele Giorgi, Francesco Giorgini, Valentin Sovico Hosselet, Michele Lausi, Elias Ligi, Pietro Lisi, Davide Luzzi, Carlo Rubens Medina Mansilla, Sefedin Murrizi, Joel Dimitri Mvogo Zoa, Davide Tchocgnia De Meo Ndjtche, Stefano Novelli, Achille Pagliai, Francesco Palazzari, Luca Pannuzi, Daniele Paris, Emilio Petrucci, Matteo Prosperini, Riccardo Rampiconi, Pierfrancesco Rondino’, Stefano Scatena, Francisco Sierra, Leonardo Tardioli, Filippo Terenzi e Alessandro Tulli.