Ternana Rugby senza freni: 67-3 contro Urbino nell’esordio in campionato

Ternana Rugby senza freni nell’esordio del campionato regionale umbro-marchigiano. I rossoverdi hanno sconfitto l’Urbino Rugby per 67-3 sul campo del San Valentino: festa per gli oltre 100 spettatori presenti per supportare i ragazzi di Ruisi. Ci pensano Novelli a sbloccare il risultato con la prima delle tre mete di giornata, dopodiché allargano lo score Giorgini, Cardinali, Biba, Lisi, Spera e Castellani.

Le giovanili

Soddisfazioni anche per le formazioni giovanili. Sabato pomeriggio è stata la categoria Under 13 a ritrovarsi in campo per un raggruppamento interregionale con 5 squadre partecipanti: Viterbo, Perugia Junior, Foligno, Rieti e Ternana. «Le condizioni climatiche – spiega la società – avverse e il terreno pesantissimo non fermano il desiderio dei ragazzi di giocare e divertirsi. Girone all’italiana con una serie di sfide incrociate in cui i giocatori rossoverdi di Coach Cimino e Scaccetti

giocano un ottimo rugby dimostrando grande concentrazione e determinazione ma soprattutto una crescita costante dei ragazzi più giovani. Tra questi un plauso va a Matteo Antonelli che piazza la sua prima meta della stagione dopo una bella azione di forza. Domenica mattina è la volta delle categorie dei più piccoli. Presenti 7 di società laziali e umbre con oltre 150 bambini dai 5 agli 11 anni. Ottime le prove delle squadre rossoverdi in campo. Particolarmente brillante la Under11 di Elisa Natalini che raccoglie l’intenso lavoro fatto in questa prima parte della stagione giocando 4 partite di grande intensità e dimostrando degli ottimi passi in avanti anche nella parte difensiva. Clima di festa in campo suggellato dal classico terzo tempo in cui i bambini delle diverse squadre hanno potuto condividere una bella pasta al ragù seduti uno accanto all’altro».