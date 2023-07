Ternana, si cambia: Luca Leone non è più il direttore sportivo

di G.G.

Stamane vi avevamo dato conto di una serie di valutazioni che il neo presidente Guida stava facendo sull’organigramma societario, a partire dalla figura del direttore sportivo Luca Leone il cui ruolo era in bilico. A poche ore di distanza è arrivata la scelta di troncare il rapporto con il dirigente abruzzese. La Ternana, con ogni probabilità, virerà su altri nomi per il ruolo di ds e la rosa sembra restringersi a quelli di cui abbiamo già scritto: Capozucca, Faggiano, Salvini, in rigoroso ordine alfabetico. Di sicuro l’allontanamento di Luca Leone rappresenta un forte segnale di discontinuità con la gestione precedente targata Bandecchi a cui lo legava una sorta di ‘patto d’acciaio’. Oltre a non essere mai stato messo in discussione in tanti anni di lavoro, l’ex presidente – oggi sindaco – gli aveva riconosciuto anche un contratto a dir poco generoso: 720 mila euro lordi a stagione fino al 2025.