Fere, parte il preritiro a Tirrenia. Intanto si mette mano al Liberati

La stagione della Ternana 2021-2022 ha inizio anche sul terreno di gioco. Avviata formalmente la sessione estiva del calciomercato – la società di via della Bardesca si è assicurata per ora le prestazioni di Luca Ghiringhelli, Antonio Palumbo e Davide Agazzi, a stretto giro sono attese quelle per Matija Boben e Christian Capone dell’Atalanta – ora si inizia a lavorare sul campo: da giovedì pomeriggio Defendi e compagni saranno a Tirrenia per la prima parte della preparazione al debutto in coppa Italia previsto al ‘Liberati’ contro l’Avellino – si va a Bologna in caso di passaggio del turno – e quello di campionato in programma il 21 agosto. Il preritiro in terra toscana terminerà il 24 luglio, quindi da lunedì 26 tutti al ‘Finistauri’ di Acquasparta. Nel contempo il ds Luca Leone, tra una lista over da limare con numerose cessioni e colpi under da perfezionare, è all’opera per rinforzare la rosa di Cristiano Lucarelli.

I convocati. Due ingressi nello staff tecnico. Roma-Ternana il 18



La società rende noto che sono stati convocati tutti i giocatori sotto contratto. Nel contempo si registrano due novità nello staff del trainer toscano: spazio al collaboratore tecnico Alessandro Conticchio – suo ex compagno di squadra – e al preparatore atletico toscano Federico Rognini. A completare il quadro il vice Richiard Vanigli, il match analyst Ivan Francesco Alfonso, il preparatore dei portieri Pietro Spinosa e il responsabile della preparazione atletica Alberto Bartali. Infine Luca Coletti e Luca Casali per il recupero infortunati. Intanto la Roma ha ufficializzato il calendario delle amichevoli: il test con la Ternana è in programma domenica 18 luglio a Trigoria.

Intanto a Terni arrivati i seggiolini

In zona Liberati intanto non è passata inosservata la presenza del mezzo della società Baronci nei dintorni dello stadio. Il motivo è semplice: sono stati scaricati i nuovi seggiolini – la Ternana ne deve posizionare oltre 9 mila rispetto a quelli già esistenti ai distinti – per l’adeguamento richiesto dalla Lega B in merito ai criteri infrastrutturali per l’annata 2021-2022. Ciò è indicato negli articoli 16 e 17 delle norme programmatiche per il sistema delle licenze nazionali: «La capienza minima dello stadio deve essere di 5.500 posti. Tutti i posti dello stadio, anche quelli eccedenti la capienza minima di 5.500, devono essere dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall’articolo 17. Nel caso in cui una società neopromossa al termine del campionato di serie C 2020/2021 non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi a quanto previsto dall’articolo 17, deve adeguare le sedute individuali entro il termine dell’1 febbraio 2022».

IL POSIZIONAMENTO DEI SEGGIOLINI NEL 2018