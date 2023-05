Ternana: suggestione Sabatini. In panchina De Rossi e Andreazzoli fra i papabili

di Gianni Giardinieri

Ve ne avevamo dato conto già il 6 gennaio scorso: Walter Sabatini, istrionico e preparatissimo direttore sportivo, una vita nel mondo del calcio, potrebbe diventare il nuovo plenipotenziario, per l’area sportiva, della Ternana Calcio. All’epoca, guida tecnica Aurelio Andreazzoli, con lui già alla Roma, a quanto pare ci si limitò ad una serie di contatti, poi mai concretizzati.

Rivoluzione in vista?

A congelare ogni approfondimento, magari, anche l’indagine della Guardia di Finanza nei confronti dell’Università Niccolò Cusano, che portò al blocco dei conti correnti della società rossoverde. Nei giorni scorsi, però, sono ricominciate le voci sul possibile matrimonio. La posizione di Luca Leone, attuale direttore sportivo, non sembrerebbe così solida come sempre è stata e le dichiarazioni di Bandecchi, in ordine al futuro tecnico della società di via della Bardesca, sono state perentorie: «Per me metà di quella squadra va a casa». Rifondazione quindi, se non proprio rivoluzione. ‘Specialità’ della casa per Walter Sabatini, da sempre capace di scovare talenti in giro per il mondo e tra i massimi esperti italiani nella capacità di generare plusvalenze dal cosiddetto ‘player trading’.

Nodo panchina

Rumors anche sul nuovo allenatore, considerando anche che mister Lucarelli quasi certamente non guiderà la Ternana nella stagione 2023/2024. Due i nomi caldi del momento: il ritorno di Aurelio Andreazzoli, tutt’altro che ai ‘margini’ nelle considerazioni generali della società rossoverde, e quello di Daniele De Rossi, già tecnico della Spal in questa stagione (con annesso esonero in corso d’opera). Rumors, dicevamo, per una Ternana che di certo è chiamata a dare una sterzata decisa verso un percorso di ringiovanimento della rosa e contestuale rimodulazione, magari anche attraverso l’attività di scouting (specie sul mercato estero, da sempre solo sfiorato dall’attuale direttore Luca Leone).