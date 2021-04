‘Ternana: the working class goes to heaven’: documentario Copa90

Condividi questo articolo su

















Si chiama ‘Ternana: The working class goes to heaven’ ed è il film girato da Martino Simcik Aese e Valerio Curcio con produzione della media company inglese Copa90: da venerdì è in visione gratuita sul canale Youtube Copa90 Stories.

IL DOCUMENTARIO COMPLETO – COPA90

La stagione dei record e le tematiche

Il documentario è stato girato nel 2021 e racconta il rapporto tra Terni e la Ternana nella stagione dei record che ha condotto le Fere in Serie B: «Indaga le radici dell’incredibile stagione – spiega chi ha lavorato alla realizzazione – che ha portato la Ternana in serie B. In primis, il rapporto viscerale tra Terni, città fieramente operaia, e la Ternana, una squadra che – grazie soprattutto alla sua tifoseria – ha fatto conoscere i colori rossoverdi in tutta Italia e spesso anche fuori dai confini nazionali. E poi, l’incredibile armonia creatasi tra dirigenza, squadra e tifoseria, l’ingrediente segreto alla base del successo rossoverde.

A raccontare questa simbiosi sono i principali protagonisti della stagione vittoriosa. Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana dei record, spiegherà la responsabilità di una squadra che, nella stagione che ha coinciso con il coronavirus, ha donato un’occasione di riscatto e gioia per una città intera. Stefano Bandecchi, presidente del club, spiega come è riuscito a ricucire il rapporto con la tifoseria dopo un inizio burrascoso, spendendosi in prima persona su tutte le questioni legate alla società. Paolo Tagliavento, vicepresidente, approfondisce proprio l’impegno della dirigenza nel rendere la Ternana ‘più di una squadra di calcio’: dal supporto economico alle famiglie in difficoltà fino all’inedito regalo delle partite in chiaro per tutta Italia, che ha riportato dopo decenni l’intero campionato di una squadra di calcio gratuitamente sulle televisioni degli italiani».

IL GIORNO DELLA PROMOZIONE IN SERIE B

Il tifo

Nel documentario largo spazio anche ai tifosi: «Assenti dallo stadio ma vicini col cuore, i supporters delle Fere raccontano – aggiungono gli autori – un anno calcistico unico sotto molti punti di vista. Tra tutti, spicca un vecchio ragazzo di curva, il gigante buono Riccardo Zampagna. È con lui che gli autori del documentario varcano i cancelli della Treofan, la fabbrica occupata dai lavoratori che lottano per non perdere il lavoro: un grido d’allarme proprio nei giorni in cui si decide il futuro di 142 famiglie e l’ennesima conferma che il calcio non si gioca mai solo dentro al campo. Completano l’opera la passione di Marcello Viali e Sergio, membri degli storici Freak Brothers, la simpatia di Marco Minestrini, del gruppo Panze Allegre, la conoscenza storica di Marco Barcarotti e la spontaneità di Romina, tifosa delle Fere». Hanno collaborato al documentario Giulia Fosca Borelli e Stefano Di Pietro.