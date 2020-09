Ternana, via Parodi. CanC, c’è la Tea Spinelli

«Incontenibile sulla fascia per corsa e giocate, Luca Parodi lo ricordiamo da avversario con la Feralpi. Ora Luca è dei nostri: per lui contratto triennale». Mancava l’ufficialità ed è arrivata nel pomeriggio di martedì, giornata di apertura del calciomercato 2020-2021: la Ternana – di fatto lo aveva già annunciato Cristiano Lucarelli nella conferenza stampa di venerdì – ha perfezionato la cessione del 25enne terzino di Savona che, dopo una sola stagione con più ombre che luci, lascia il rossoverde. Si attende Mirko Drudi per la difesa, mentre si continuano ad inseguire César Falletti per l’attacco e l’esterno Christian Mora per il pacchetto arretrato. Intanto in Can C arriva l’ex arbitro internazionale – di origini baresi ma da anni a Terni, associata all’Aia – Silvia Tea Spinelli.

EDOARDO LONGARINI SCOMPARE A 88 ANNI

Il debutto ufficiale

Nel contempo la Lega ha reso note le date della coppa Italia – quella di C non si disputerà – 2020/2021: la Ternana ci sarà e debutterà nel primo turno eliminatorio mercoledì 23 settembre, a quattro giorni dall’esordio in campionato: il percorso dei rossoverdi – girone ancora da ufficializzare – sarà svelato tra nove giorni in occasione del sorteggio dei calendari. Prima giornata senza contratto con la società di via della Bardesca per Modibo Diakité che, salvo sorprese, ha concluso la sua esperienza a Terni. In arrivo ulteriori cessioni – il trainer livornese è stato chiaro in merito, si cambierà parecchio per i troppi gol incassati – in questo settore. Per l’attacco mirino sull’esterno italo-argentino Diego Peralta del Novara.

Can C, la novità femminile

C’è un ingresso nella commissione designatrice – guidata da Antonio Damato – che interessa la sezione ternana de l’Aia (ne è stata vicepresidente), l’Associazione italiana arbitri. La governance della Lega Pro ha comunicato l’arrivo a livello dirigenziale di Silvia Tea Spinelli, ex arbitro internazionale e componente della Can D; per quel che concerne le promozioni arbitrali c’è quella della 30enne Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.