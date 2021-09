Terni, 12° ‘GranFondo dell’Amore’: vince l’ex pro Alfredo Balloni

Start alle 9.06 – con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia – per la 12° ‘GranFondo dell’Amore – Città di Terni’, la manifestazione cicloturistica e agonistica organizzata dall’Asd Il Salice. Via del Centenario off-limits per le prime fasi della corsa, con effettiva partenza lungo la Marattana: gli iscritti annunciati a pochi minuti dallo start sono circa 450. A trionfare nella 100,5 chilometri (al traguardo sono arrivati in 252) è stato il 32enne Alfredo Balloni in 2 ore 31 minuti e 32 secondi, noto in passato per essere stato un ciclista professionista tra il 2010 ed il 2014; a seguire Giulio Scaia e Matteo Zannelli, prima donna Maria Pia Savoca del team Sanetti vvf. A gestire la viabilità gli agenti della polizia Locale con a capo il tenente Gilberto Morelli.

