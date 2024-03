Terni: «130 artisti per 130 tessere di vita»

Condividi questo articolo su

















Oltre 130 opere di artisti ternani all’asta per contribuire a finanziare le attività della neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Terni. Venerdì è stato presentato a palazzo Spada il progetto solidale ‘Incastri’. «L’opera di Apartment therapy, curata da Simona Angeletti prevede – ha detto l’assessore Viviana Altamura – la realizzazione di murales all’interno degli oltre 2 mila metri quadrati della struttura complessa di neuropsichiatria infantile, perciò è necessario trovare nuove risorse attraverso quest’asta di beneficenza, per ultimare un’opera dall’alto valore sociale. Invito tutti gli appassionati di arte e tutti i cittadini che vogliono dare il loro contributo concreto a partecipare all’asta che si terrà sabato 2 marzo dalle 16 nella torre sita in via della Biblioteca». Per l’assessore Michela Bordoni «il miglior modo di comunicare quello che siamo e quello che di bello vogliamo al mondo è attraverso l’arte. Questo evento, primo di una lunga serie, rappresenta in pieno il concetto di inclusione. La cultura abbinata alla libertà di espressione per tutti è quello che porta avanti questa amministrazione».

LE FOTO